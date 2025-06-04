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亞太商辦空置率逾一成 台北守住6.4% 商辦市場升溫

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
亞太地區商辦市場指標。圖／仲量聯行提供
亞太地區商辦市場指標。圖／仲量聯行提供

亞太區商辦市場平均空置率仍達14.5%之際，台北市商辦市場以6.4%的低空置率展現韌性。針對輝達宣布亞太研發中心進駐北士科，仲量聯行表示，將可能掀起企業總部升級潮，並吸引更多國內外企業考慮在台北擴張據點。

仲量聯行指出，輝達進駐不僅強化台灣在全球AI供應鏈的樞紐角色，也有助提振上下游企業的信心，同時促使企業加碼在台投資。雖然2025年第一季亞太商用不動產市場受地緣政治與美國貿易政策影響，整體市場仍顯韌性，企業對辦公空間升級的需求持續，支撐高品質新供給的去化速度。

仲量聯行研究顯示，亞太地區辦公室整體投資額比去年同期增長了31%，達到164億美元，主要城市的辦公室平均空置率約為14.5%，而台北則是維持在6.4%的相對低點。仲量聯行資深副總經理吳瑤華表示，企業總部逐漸從成本中心轉為價值創造中心，惟市中心土地資源有限、都市更新進展緩慢，頂級獨棟商辦成為市場稀缺資產，多數由大型機構持有、僅出租不售，導致尋求獨棟總部者面臨「一棟難求」。

而位於敦化南路二段與基隆路二段交會處的「美邦敦南企業中心」成為近期焦點，仲量聯行表示，預計於今年6月取得使照，吸引多家科技與金融企業關注。該案地處敦南商圈樞紐，兼具交通網絡與生活機能，為台北市中心難得一見、具企業總部潛力的全新獨棟商辦，吸引包括國際科技與金融業者在內的關注。

吳瑤華指出，台北正處於科技與商業地產的黃金交叉點，對企業而言，升級總部不僅是擴張業務的實質需求，也是一種品牌與文化展現，企業總部的角色已超越單純的不動產投資，成為資產配置與策略布局的重要一環。

「美邦敦南企業中心」不僅地理位置優越、具備良好的交通網絡且周遭生活機能完善。圖／仲量聯行提供
「美邦敦南企業中心」不僅地理位置優越、具備良好的交通網絡且周遭生活機能完善。圖／仲量聯行提供

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