台瑞經貿對話聚焦智財、能源 我邀瑞典參與地熱開發、投資產業

經濟部政務次長江文若3日與瑞典外交部貿易政務次長言禾康(Håkan Jevrell)共同主持「2025台瑞典經貿對話」會議，雙方就能源政策和綠色轉型、循環經濟、智慧財產權及新創生態系等議題交流。

經濟部今日發出新聞稿指出，台瑞舉行經貿對話，在智慧財產權議題，雙方討論智慧財產法制、審查及人工智慧與科技應用等領域，以營造企業永續成長之智慧財產權環境。在新創議題，我方除向瑞典方介紹如林口新創園等提供的完善場域以及對國際新創落地的支持與協助外，亦與瑞典方交流新創發展的經驗，我方並歡迎瑞典新創企業來台參展、落地發展。

此外，台灣今年取得亞洲暨大洋洲循環經濟熱點主辦權，我方亦邀請瑞典方共襄盛舉。此外，雙方分享能源現況及達成淨零目標所面臨能源韌性挑戰及可加強交流合作的領域，尤其地熱開發，雙方雖應用領域不同，但鑽探技術相近，我方歡迎瑞方業者參與台灣的地熱開發。

瑞典於這次經貿對話會議就當前國際政經、關鍵科技環境發展分享瑞典之觀點，並盼加強交流。我方則說明台灣推動「信賴供應鏈」政策，盼與理念相近夥伴共同打造可信任的合作夥伴關係，並感謝瑞典政府近年對我之支持。雙方將持續透過經貿對話會議平台，在過去緊密合作的既有基礎上，續推動雙邊產業技術合作交流。

江文若與言禾康同日續連袂出席第41屆台瑞典經濟合作會議。台瑞典經濟合作會議係我與歐洲國家間歷史最悠久的民間會議，今年雙方業者主要就資通訊及低軌衛星領域交流合作商機。江文若致詞時表示，台灣政府持續推動「投資台灣三大方案」，聚焦五大信賴產業、大健康產業，並延長方案實施至2027年，歡迎瑞典企業來台投資。

江文若等人此行參訪瑞典5G通訊技術領導廠商愛立信(Ericsson)、瑞健醫療(SHL Medical)，探討臺瑞典在電信及生技產業擴大合作的潛力。

瑞典是台灣在北歐地區的第1大貿易夥伴，也是第2大外資來源國。2024年，台灣與瑞典雙邊貿易總額為14億103萬美元。在投資部分，截至今年4月止，瑞典來台投資達6.62億美元。