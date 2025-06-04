推進屋頂光電！經部透過太陽光電減碳計畫 確保審查明確及一致性

為推進屋頂光電建置，經濟部草擬能源部門太陽光電減碳旗艦計畫；為強化社會溝通與公眾參與，經濟部日前舉辦社會溝通會前對焦會議，邀請非政府組織(NGO)、養殖漁業團體、太陽光電產業公協會及地方政府等利害關係人與會，針對當前太陽光電所推動面臨之議題進行聚焦討論。經濟部強調，將精進審查程序標準化，確保光電審查明確一致性。

經濟部表示，已於2025年5月19日辦理社會溝通會前對焦會議，邀請非政府組織(NGO)、養殖漁業團體、太陽光電產業公協會及地方政府等利害關係人與會，針對當前太陽光電所推動面臨之議題進行聚焦討論，並凝聚共識、共思解方，以利達成2026政策目標。

經濟部表示，針對當前太陽光電推動所面臨之議題多元，與會代表針對農漁活動影響、地方發展、生態保護及產業發展影響均充分表達相關意見，會中經濟部也針對部分議題進行說明，為降低民眾疑慮已設置太陽光電資訊透明專區將資訊透明化，精進審查程序標準化，確保光電審查明確一致性，並且加速屋頂光電推動，規範設置義務及提供獎勵措施，並收斂達成政策目標之關鍵議題。

在場與會代表聚焦「養殖事實查核」及「鄰近社區影響」議題，就養殖事實查核，與會者提出魚塭易受天候及地理環境影響產量，養殖狀況不應以定量的方式當標準，透過討論應以產銷履歷和放養量申報作為查核管理方式；另針對鄰近社區影響，與會者也肯定經濟部透過修法來落實居民知情權及規範案場與住家保持一定距離。

經濟部強調，淨零推動需達成共識，才能協力解決推動過程關鍵課題，未來也將持續透過社會溝通廣納意見，並密集邀集農業部、法務部（高檢署、廉政署）、地方政府及太陽光電公協會召開會議，持續精進設置環境，創造透明、信任、共融之淨零永續環境。