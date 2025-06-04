一般性補助款遭刪恐衝擊北士科 藍委：小心黃仁勳不來

立法院財政委員會4日審查民眾黨團提案「要求行政院立即足額撥付一般性補助款」，北北中的副市長都到場表達訴求。國民黨立委賴士葆質詢時請台北市副市長林奕華上台，林奕華直言北市遭中央刪減37.95億元中，基本設施將遭刪減6.94億元，將影響北士科交通用地。賴士葆說，「小心黃仁勳（輝達創辦人）不來喔。」

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引發在野怒批違法亂紀，民眾黨團提案促請要求立即足額撥付一般性補助款給地方。立法院會日前經表決，將提案送交財政委員會審查。財委會今天排審，不過地方政府無權質詢中央部會，因此也出現藍委成「主持人」，將中央地方都叫上備詢台，一來一往對話的畫面。

賴士葆質詢時問林奕華，台北市受影響的項目有哪些？林奕華指出，行政院刪減地方一般性補助款是破壞法治原則與中央對地方應有的誠信，台北市被影響最重的就是社會福利項目，且連硬體部分也有影響，基本設施將遭刪減6.94億元，其中包括人行道改善工程，還有北士科交通用地架構款及購置，像是輝達會進到北士科，交通弄不好會變成像內湖科學園區一樣。

賴士葆還說，行政院現在用統刪恐嚇在野黨，這樣不厚道，傷及地方老小、基礎建設，「小心黃仁勳（輝達創辦人）不來喔。」

主計總處主計長陳淑姿答詢指出，立法院刪減預算2,076億元，刪減額度太大，窒礙難行，「我們窮盡所有救濟程序」，刪減一般性補助款是不得已的作為。」

陳淑姿還提到，立法院要求自行刪減636億元有困難，且國防、外交及教育預算沒辦法刪除，只能刪減一般性補助款，且刪減後中央對北市補助還比去年增加82億元、新北市也增加約69億元。

賴士葆再叫出林奕華回應，林奕華說，以今年來講若用統籌分配稅款加上補助，台北市是六都排名第五名。陳淑姿則說，台北市排第二，不是第五。雙方各說各話，沒有交集。