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促無薪假勞工子女納補貼 洪申翰承諾1個月內研議

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞動部長洪申翰承諾1個月內研議，讓無薪假勞工可以有更多各種方面的支持，包括權益上的協助。記者杜建重／攝影
勞動部長洪申翰承諾1個月內研議，讓無薪假勞工可以有更多各種方面的支持，包括權益上的協助。記者杜建重／攝影

勞動部近日公布，據統計，因美國關稅政策而實施無薪假的企業共20家、827人，較前一期統計幾乎倍增。國民黨立委廖偉翔提議，請勞動部研議將無薪假勞工子女，納入「失業勞工子女就學補助」的範圍之內，勞動部長洪申翰承諾，將於1個月內綜合研議。

立法院社福及衛環委員會4日邀請勞動部長洪申翰，就「勞工退休金制度改革，含勞保、勞退執行現況」進行專題報告，並備質詢。

勞動部6月初統計，目前共155家企業、2,831人實施無薪假。因美國關稅政策而實施無薪假的企業共20家、827人，相較前一期5月16日統計共16家企業、400多人，時隔僅兩周，人數幾乎翻倍，反映關稅對就業市場衝擊逐漸擴大。

民進黨立委劉建國質詢時提問，未來7、8月會不會有更多無薪假的人數，勞動部怎麼預估？

洪申翰詢答時表示，勞動部一直在密切監測跟關注，無薪假確實有微幅緩步上升，相關應對包括雇用安定措施、充電再出發措施。如果接下來無薪假擴大，將針對收入可能受影響的勞工，協助他們減損，包括特別條例150億以及就保、就安基金，都會來支應。

洪申翰提到，目前無薪假看起來是製造業比較多，有幾個特定的產業，增加幅度會多一點，勞動部密切關注，也跟相關產業工會做座談。

劉建國詢問，目前實施無薪假155家，有提出要申請充電再出發計畫、雇用安定措施者，大約有幾家？

洪申翰回應，目前有提出的家數比較少。勞動部有做詢問，是否要加入充電再出發計畫，但有些雇主沒有意願。過去要透過雇主才能申請，現在新的設計是勞工就可以申請。充電再出發計畫，目前提出申請的只有7家；雇用安定措施提出申請者大約30家。

劉建國質疑，看起來目前提出的家數比較少，可能是因為這些措施不好用。充電再出發計畫換算下來申請率很低，雇用安定措施提出申請者換算也僅兩成。這些計畫是不是沒有吸引力？

洪申翰表示，確實有在思考，希望可以再提高申請率，勞動部跟地方政府都會主動聯繫已經放無薪假的勞工。一些雇主有完整聽完這些計畫的說明，他們其實覺得內容不錯、是有吸引力的。這些計畫還有精進空間，也會強化執行。

國民黨立委廖偉翔質詢時指出，無薪假跟前一期相比呈現倍增，盼減輕無薪假子女的就學負擔。勞動部有一個計劃是「失業勞工子女就學補助」，適用對象為非志願離職勞工的子女，為其提供國小、國高中就學補助，金額從4千到2萬元不等；該計畫尚未納入補貼無薪假勞工的子女就學，希望也能擴大將其納入。

洪申翰重申，針對無薪假勞工，目前已經有充電再出發、雇用安定措施，可以補貼薪資收入上的差距跟損失。至於無薪假子女的就學補貼，這是不同的政策，不過可以做一些綜合研議，也將不只討論這個部分。他承諾，1個月內研議，讓無薪假勞工可以有更多各種方面的支持，包括權益上的協助。

無薪假 國民黨 勞動部

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