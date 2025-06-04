台灣穩定幣規範起步遲！行政院前院長陳冲：有這招可解 應加緊腳步

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲指出，台灣的穩定幣規範，其實可以電子支付機構條例為基礎增修條文，但先前虛擬通貨業者(VASP)指導原則已明文以「非穩定幣為限」，目前只好以專法(虛擬資產專法)處理，無論方法為何，最重要的仍是時間的急迫性。

除了美國、香港外，世界主要國家，例如歐盟、新加坡、日本等針對穩定幣先後已有相關規範，台灣在亞洲區起步較遲，應加緊腳步。期待美國法案的通過，其內容可作為各國的依循指引，進而完善穩定幣的立法。

陳冲日前受邀TechOrange 2025 科技金融論壇暨第9屆 Hit FinTech高峰會演講時提到，經濟學人5月曾刊出一個漫畫，一個大胖子(Trump)坐在椅子中央擠壓身邊兩人Court(法院)和Congress(國會)，意謂當今美國三權分立備受威脅。同一時間，該雜誌及國際主要媒體均出現另一火熱名詞Chief Crypto Advocate(加密捍衛長)，指的是川普在其家族加密企業World Liberty擔任的職位。通常國家總統不會兼營商業，川普乃特立獨行，而從加密資產角度來看，此職稱也顯示出近年川普對於加密幣的友善態度。

香港於5月下旬通過穩定幣條例，並於5/30正式刊登憲報，千萬不要小看香港的立法行動，若只是針對港幣大可不必大費周章，也沒必要針對已氾濫的美元穩定幣湊熱鬧，其背後必另有目的，境外人民幣應為重要考量，從條文不限港幣也可看出端倪。境外人民幣，是一個充滿想像力的名詞。

陳冲表示，美國近期強力推行的GENIUS穩定幣法案，對美債的延續展期至關重要。今年6月底有6.5兆、加上年底有9兆美元美債到期，若此法案通過，美元穩定幣發行人可望接手成為新的美債持有者，構成對美債的強烈需求。

過去兩年，美國正副總統都曾對穩定幣發表評論，2024年7月比特幣大會，川普表示將設立架構使穩定幣得以安全及負責地擴展，為上任後的穩定幣立法埋下伏筆。2025年5月比特幣大會上，副總統萬斯提到美元穩定幣不僅不會對美元造成威脅，反而是種助益，對美債更將發揮極大效果，彰顯了美國政府對於美元穩定幣的重視。

除此之外，美國財政部長貝森特近期也表示穩定幣立法將創造2兆美債需求，加密沙皇David Sacks更以「數以兆計」來形容，字裡行間在在透露穩定幣的戰略意涵。

年紀較長的投資者以實體資產為主要投資標的，年輕一輩則因出生在數位時代，對於虛擬資產就擁有自己的主場優勢(階級翻身意涵)。各國在進行戰略布局時更應思考自身主場優勢為何。

從北京的角度，2014年起即開始著手研究央行數位貨幣(DCEP，即北京版的CBDC)並擁有84項專利，經廣設試點後，已有約五億個錢包，主場優勢不言可喻。而華盛頓方面，因瞻前顧後，在CBDC無法與中方競爭，加以美元匯率及美債問題，勢必以穩定幣為主要發展方向，當今的關稅戰對美國而言只是讓大家上談判桌的方法，談判成功充其量只是一個bonus，最重要的問題還是美債，相信美國GENIUS法案勢必通過，大家不妨參考俗稱海湖莊園協議的A User's Guide to Restructuring the Global Trading System內容自明。

從貨幣競爭角度觀察，香港只是代理人，當今大多數穩定幣(99%)仍以美元發行，而香港穩定幣條例通過後，北京一方面可繼續發展央行數位貨幣，一方面可發展穩定幣連結境外人民幣，亦可增加與區塊鏈資產的連結，若再將境外人民幣、一帶一路、CIPS及mBridge結合思考，當可發現想像空間極大，也可理解其背後之戰略競爭意義，項莊舞劍，各國(包括歐盟)莫不為了各自的沛公積極佈局。