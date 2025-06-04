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美國關稅衝擊 中市27家廠商放無薪假、兩周增2家

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
美國關稅衝擊全台產業，企業實施無薪假人數持續增加。示意圖，圖／報系資料照
美國關稅衝擊全台產業，企業實施無薪假人數持續增加。示意圖，圖／報系資料照

美國宣布提高對台關稅至32%，衝擊全台產業，企業實施無薪假人數持續增加。台中市勞工局公布無薪假統計，全市共27家放無薪假，影響447人，較半個月前增加2家、148人，其中製造業首當其衝，共接獲9家業者因美國關稅影響而實施無薪假，影響人數總共366人。

勞動部6月2日公布無薪假統計，共155家放無薪假，實施人數2831人，其中台中市實施無薪假共27家，447人，相較於5月16日公布共25家放無薪假，實施人數299人，增加2家，人數增加148人。

勞工局表示，美國關稅政策衝擊，中台灣製造業影響甚鉅，台中共接獲9家製造業者因美國關稅影響而實施無薪假，影響人數共366人，包括金屬工業、機械製造業等廠商明確反應，放無薪假的原因就是美國關稅因素，營業金額下降2、3成，又接不到訂單，不得已放無薪假。

川普對多國提出「對等關稅」威脅，雖然給出90天寬限期，但多次強調不會延長，隨著7月8日期限逼近，不少廠商前一陣子都在搶出貨，現在不敢再開生產線，抱持觀望態度。

美國 台中市 勞工局

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