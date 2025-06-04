漢翔領軍台灣無人機 攜手日本打造跨國供應鏈

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」(TEDIBOA)本周(6/4-6/6)偕同經濟部代表，前往東京參與日本國際無人機展(Japan Drone 2025)，推動台日無人機產業的實質合作與技術交流，為台灣無人機產業創造更多商業合作機會，聯盟主席胡開宏與日本無人機產業發展協會(JUIDA)副理事長千田泰弘，正式簽署合作備忘錄，

聯盟主席胡開宏也是漢翔（2634）董事長陪伴國防產業發展協會、航太公會、中光電（5371）、雷虎科技（8033），以及國內多家業者一同前往參展。

隨著「台灣館」於展會中開幕，在外交部駐日本代表處李逸洋大使與經濟部航太產業發展推動小組簡志維主任的見證下，聯盟主席胡開宏與本次主辦方─日本無人機產業發展協會(JUIDA)副理事長千田泰弘，正式簽署合作備忘錄，確立長期合作的基礎。聯盟主席胡開宏表示，JUIDA為日本無人機產業最具代表性的組織之一，此次合作有助於推動雙方在供應鏈的實質對接，加速台灣廠商產品進入日本市場。

無人機產業中，日本有精密機械、自動控制等強項，台灣也有晶片、資安、製造、系統整合等利基。台日合作方向，將朝著供應鏈整合進行，包含技術發展、應用導入和市場共享；另外，無人機快速發展，各國的法規仍未臻完善，台日在制度面確實存在差異，透過合作機制，能有效搭起溝通橋樑，為雙方跨境經營的過程降低合規障礙，打入彼此市場。

台日無人機產業交流，早在今年3月就已展開，當時由日本無人機聯盟(JDC)來台，我方特地安排全面展示上中下游的研製能量，而今以「台灣館」形式，於日本東京重現，JUIDA千田副理事長也表示深感期待，在後續的商務會議中，雙方也積極探討台日供應鏈體系的整合模式。

日本國際無人機展邁入第10屆，產業應用越趨多元，尤其著重防災、救災、測量、監控、物流等領域，日本政府更已編列逾千億日圓預算發展無人機產業。在台灣，「無人機聯盟」同樣有外交部與經濟部大力支持，是集結產官學研共同推動的一項產業。今年的重要目標是推動國際合作與市場拓展，面對具潛力的海外市場，聯盟積極參與國際交流，提高台灣無人機產業的能見度。

近期「無人機聯盟」馬不停蹄，足跡遍及歐洲、美洲、東亞，積極結交國際盟友，促進與全球廠商的連結，為台灣無人機產業創造更多商業合作機會。