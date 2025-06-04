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川普關稅7月初到期 勞金局：會研擬具體政策方針

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

美國關稅政策期限將至，將於7月8日到期，外界評估，屆時市場情勢可能減緩、也可能變嚴峻。勞動部長洪申翰4日詢答時表示，目前特別條例有150億元的經費，及就保、就安基金來支應。勞金局長蘇郁卿說明，針對川普關稅政策，勞金局也會研擬具體政策方針。

立法院社福及衛環委員會邀請勞動部長洪申翰，就「勞工退休金制度改革，含勞保、勞退執行現況」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委劉建國質詢時提到，勞金局近日公布，新制勞退基金前四月虧損1,305.4億元，以參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，平均每位勞工帳面虧損約10,103元。洪申翰回應，這個換算之後的說法其實不正確，勞保年金其實不會減少，勞退機制有保障收益制度。

洪申翰說明，過去一段時間因為美國關稅影響，勞動基金收益有一些波動，但在勞退保障收益機制，有確保累積的收益，是不低於銀行兩年期定存利率的保障收益。勞保則是確定給付制，基金收益的波動不會影響勞保給付的金額。

另外，劉建國詢問，美國關稅政策期限將至，7月8日將到期，屆時情勢可能變嚴峻，勞動部有哪些因應措施？美國總統川普4月宣布關稅政策時，確實造成市場很大的波動。

洪申翰表示，台灣的談判團隊正在跟美國做關稅談判，從勞動部的角度，一定會把情勢設定為，往比較嚴峻的方向來做準備。目前特別條例已有規劃150億元的經費，來支持勞工度過關稅衝擊，若還不夠的話，還有就保、就安基金可以支應。

劉建國追問，勞金局有無具體方針，避免基金虧損持續擴大？

勞金局長蘇郁卿回應，勞動基金的運用是從長期來看，會持續關注市場變化來做調整。市場大跌的時候，基金的運用不會全部殺出認賠，這樣反而對資金不利。投資本來就是每天都要看市場，隨時都會調整策略，每年都有大策略。對於川普關稅政策，勞金局也會研擬具體政策方針。

關稅 美國 勞保年金

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