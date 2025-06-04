因公司遷廠遭資遣 勞動部助37歲重度聽障者穩定就業
來自台南、今年37歲的王唯安，因小時候生病高燒導致聽力受損，具有重度聽障，高中畢業後雖分別在銀樓、眼鏡工廠工作，孰料2年前遭公司因遷廠資遣，為不讓家人擔憂，王唯安求助勞動部雲嘉南分署永康就業中心，順利重新就業，更讓他開心直呼「有穩定工作真好！」。
永康就業中心表示，王唯安有在眼鏡工廠工作的經驗，且對相關領域工作有興趣，在就服員紀宛吟的幫助下，運用職場學習再適應及手舞心語等2項計畫，順利推介到大舜照明科技公司工作，並聘請手語老師進場協助雙向溝通，不僅降低溝通誤差與工作風險，更提升工作效率。
「想做到不能做為止，也不想讓家人為我擔心！」，王唯安說，這份工作做起來得心應手，不僅讓自己找到自信心與成就感，更開展新的人生。他也更鼓勵有相同際遇的朋友，不要一遇挫折就氣餒，「只要肯走出來，永遠有機會！」。
業者表示，王唯安在公司擔任技術員，主要負責鏡片裁切與產品組裝等工作，目前已服務逾1年，雖然他聽力受限，但工作細心、態度認真負責，對於機台操作與產品品質要求嚴謹，更成為產線上不可或缺的成員。
雲嘉南分署分署長劉邦棟則強調，一般雇主都會覺得與聽障者溝通困難，但只要注意一些細節，利用筆談、肢體語言、唇語、圖片等工具，就能有效溝通，重要的是要有耐心，就會發現聽障者是非常好用的人力，會是廠商的好幫手。
劉邦棟也提到，針對聽障者勞動部有不少就業促進措施可用，像是職場學習及再適應計畫主要鼓勵雇主為聽障勞工提供職場學習機會，政府補貼企業最長3個月基本工資及輔導管理費用；手舞心語計畫則是提供手語老師進場協助溝通，歡迎有需求民眾可向各就業中心尋求協助。
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