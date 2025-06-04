因公司遷廠遭資遣 勞動部助37歲重度聽障者穩定就業

來自台南、今年37歲的王唯安，因小時候生病高燒導致聽力受損，具有重度聽障，高中畢業後雖分別在銀樓、眼鏡工廠工作，孰料2年前遭公司因遷廠資遣，為不讓家人擔憂，王唯安求助勞動部雲嘉南分署永康就業中心，順利重新就業，更讓他開心直呼「有穩定工作真好！」。

永康就業中心表示，王唯安有在眼鏡工廠工作的經驗，且對相關領域工作有興趣，在就服員紀宛吟的幫助下，運用職場學習再適應及手舞心語等2項計畫，順利推介到大舜照明科技公司工作，並聘請手語老師進場協助雙向溝通，不僅降低溝通誤差與工作風險，更提升工作效率。

「想做到不能做為止，也不想讓家人為我擔心！」，王唯安說，這份工作做起來得心應手，不僅讓自己找到自信心與成就感，更開展新的人生。他也更鼓勵有相同際遇的朋友，不要一遇挫折就氣餒，「只要肯走出來，永遠有機會！」。

業者表示，王唯安在公司擔任技術員，主要負責鏡片裁切與產品組裝等工作，目前已服務逾1年，雖然他聽力受限，但工作細心、態度認真負責，對於機台操作與產品品質要求嚴謹，更成為產線上不可或缺的成員。

雲嘉南分署分署長劉邦棟則強調，一般雇主都會覺得與聽障者溝通困難，但只要注意一些細節，利用筆談、肢體語言、唇語、圖片等工具，就能有效溝通，重要的是要有耐心，就會發現聽障者是非常好用的人力，會是廠商的好幫手。