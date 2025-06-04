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旅宿業下半年開放移工？洪申翰：沒有特定時間表

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞動部長洪申翰受訪。記者歐芯萌／攝影
勞動部長洪申翰受訪。記者歐芯萌／攝影

交通部觀光署上周宣布，旅宿業今年下半年將開放引進移工，外界關注具體時程。對此，洪申翰受訪時指出，目前沒有設定特定的時間表，確實有跟觀光署、相關目的事業主管機關交換意見，不過跨國勞動力的政策，還是由勞動部來主政。

立法院社福及衛環委員會4日邀請勞動部長洪申翰，就「勞工退休金制度改革，含勞保、勞退執行現況」進行專題報告，並備質詢。

有關觀光署宣布旅宿業下半年開放移工，洪申翰受訪時說，還在進行相關的研商跟規劃，正在檢討整體跨國勞動力的政策，希望有下列幾個原則來進行推動。第一，希望開放移工，要避免影響本國勞工的就業機會，也希望能夠促成僱主幫本勞加薪，來提升勞動的條件。

洪申翰表示，第二，希望產業能有更充足的勞動力可以運用，也有助於企業、僱主留才，來穩定人事。第三，希望提升政府在外籍勞工評估過程的角色跟功能，進一步確保移工的相關權益。這幾個原則，都是在評估跨國勞動力政策的時候，會思考到的事情。

洪申翰提到，服務業、旅宿業相對於製造業，在產業特性跟勞動條件上，有不太一樣之處，所以會有更多面向需要評估，整體來說，還是不會脫離上述三點原則來執行。現在正在進一步做相關的評估，跟整體政策的規劃，如果評估跟研商完成，就會向社會做報告。

至於具體宣布開放移工的時程，洪申翰說，勞動部當然不會拖延，但目前沒有設定特定的時間表，確實有跟觀光署、相關目的事業主管機關交換意見，不過跨國勞動力的政策，還是由勞動部來主政。

觀光 移工 勞動部

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