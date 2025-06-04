旅宿業有條件開放移工 洪申翰：沒特定時程、3原則做評估

交通部觀光署日前代勞動部宣告今年下半年將有條件開放旅宿業移工，勞動部長洪申翰今受訪表示，現在還在進行相關研商、規畫，待評估完成就會向社會大眾說明，時程上不會拖延，但目前沒有設定時間表；他也強調，將秉持不影響本勞就業並促成加薪、產業有充足勞動力、確保移工權益三項原則。

交通部觀光署長周永暉日前受訪自曝，觀光署已跟勞動部達成共識，預計採專案形式，有條件開放移工從事旅宿業，下半年就會公布，勞動部當天回應相關產業是否開放移工的討論，目前還在和各主管部會研議評估中，會做最周全的思考。

洪申翰今受訪證實，現在還在進行相關研商跟規畫，而且是檢討整體跨國勞動力政策。他強調，政策研擬將秉持三項原則，第一是避免影響本國勞工就業機會，希望促成雇主幫本勞加薪、提升勞動條件；第二是希望產業能有更充足勞動力可運用，有助於企業留才、穩定人事；第三是提升政府在移工聘僱上的角色跟功能， 進一步確保移工權益。

洪申翰說，服務業、旅宿業的產業特性跟勞動條件不同於製造業，在開放引進移工上會需要思考、評估更多面向，但整體思考不會脫離上述三項原則，待研商完成，就會跟社會大眾報告。

至於公布時程是否為觀光署官宣的下半年？洪申翰說，時程上不會拖延，但目前沒有設定特定的時間表，勞動部當然有跟觀光署及相關中央目的事業主管機關交換意見，但跨國勞動力政策還是由勞動部主政。