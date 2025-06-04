中華電信被Google撤信 洪孟楷：號稱AI內閣格外諷刺

搜尋引擎谷歌（Google）將撤銷中華電信憑證信任，國民黨立委洪孟楷批評，這是重大的資安與信任危機，數發部卻只推說與中華電信是契約關係，急撇責任，主管機關交通部更是完全噤聲，政府如此毫無預警及應對，想起當初上任還號稱AI內閣，如今看來格外諷刺。

中華電信憑證被Google撤信，在野立委昨批是「核彈級的數位信任大爆炸」，政府高喊數位信任與全民防詐，結果連基本的憑證管理都做不好；民進黨及民眾黨立委也分別抨擊中華電信及政府，要求承擔責任及改善。

洪孟楷批評，這麼重大的資安與信任危機，數位發展部卻只說與中華電信是契約關係，急撇責任，主管機關交通部更是完全噤聲。但Google早在去年9月就示警、今年3月再通知，政府上下卻毫無反應，最終才導致撤信，當初號稱AI內閣，如今看來格外諷刺。

洪孟楷指出，Google宣布自7月31日起不再信任中華電信簽發的TLS憑證，這代表大量政府、學校與企業網站若未更換憑證，將在Chrome瀏覽器顯示「不安全」，嚴重影響民眾信任與數位服務。

洪孟楷認為，這不只是技術問題，更是國安等級的信任危機，中華電信作為國內重要憑證，遭撤信意味其資安管理未達國際標準。Google撤信前已有稽核與警示，政府卻毫無預警、毫無應對，數發部自稱超前部署，但就是撤信了，整起事件更凸顯卓內閣橫向聯繫能力幾近零分。

洪孟楷表示，資通訊問題極為關鍵，但卓內閣顯然毫不在意，可以放著NCC委員半年不提名，也任由詐騙廣告氾濫、每月詐走上百億，開罰廣告平台卻只有一百萬。如今連中華電信都被撤信，早已不是單一企業問題，而是國家體制的失守。還不重視？AI內閣根本比撥接還不如。