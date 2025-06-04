勞動基金虧損 洪申翰：勞退、勞保有保證收益機制

勞動基金截至4月底，前四月虧損1,989.9億元，收益率為負2.9%。對此，洪申翰4日受訪時表示，勞退其實是有保證收益的機制，勞保的部分也是確定給付制，勞工不用擔心。除了撥補以外，勞動部鼓勵中高齡或高齡者就業，也強化納保跟給付的審核。

立法院社福及衛環委員會邀請勞動部長洪申翰，就「勞工退休金制度改革，含勞保、勞退執行現況」進行專題報告，並備質詢。

勞動基金運用局2日公布，勞動基金今年截至4月底，運用規模為7兆1,033.6億元，前四月虧損1,989.9億元，收益率為負2.9%；4月單月虧損1,348.8億元。新制勞退基金前四月虧損1,305.4億元，以參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，平均每位勞工帳面虧損約10,103元

外界關注，勞動基金虧損，對勞保財務有所影響，除了撥補以外，是否有其他能夠挹注的方式，維持勞保財務穩定。

洪申翰受訪時表示，的確最近勞動基金因為地緣政治、美國關稅議題，所以是有影響的，不過目前勞保基金的水位，還是維持在上兆以上的規模，其實勞工朋友不用擔心。

洪申翰提到，除了撥補以外，勞動部鼓勵中高齡或高齡者就業，也強化納保跟給付的審核，並督促僱主要確實幫員工投保，亦透過核實投保薪資等各種的方式，希望盡力維持基金的水位，確保勞工朋友的權益。

至於台股重創對於勞動基金的影響，洪申翰說，確實這段時間是有一些波動，不過勞退其實是有保證收益的機制，勞保的部分也是確定給付制，所以收益的波動，其實不會影響勞工在勞保的給付，這部分大家不用擔心。