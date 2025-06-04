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六平台執行防詐計畫 年底發布透明度報告

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

數發部長黃彥男昨（3）日表示，政府推動網路廣告實名制，要求Facebook、LINEGoogle等大型網路平台驗證廣告刊播者及出資者身分，另也納管Meta、LINE、TikTok、Google等四公司共六平台，接下來將輔導業者執行防詐計畫，業者應於年底發布透明度報告。

數發部指出，「網路詐騙通報查詢網」累計已受理逾21萬件通報案件，確認並下架逾11萬件詐騙訊息，高風險投資與冒名詐騙廣告數量顯著下降，從每周最高7.7萬件下降至平均每周約4,490件。此外數發部推動網路廣告實名制，要求Facebook、LINE、Google等大型網路平台驗證廣告刊播者及出資者身分。

其中，在打詐專法中，防詐四子法也已生效，公告納管Google、YouTube、LINE、Facebook、Instagram及TikTok等六平台，業者須履行多項防詐責任。

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