快訊

南韓大選李在明勝出 所屬政黨同時掌控國會

Nvidia市值超越微軟登頂 看好貿易協議前景 美股道指漲逾200點

民進黨前立委陳歐珀收賄修商港法 今晨遭北檢聲押禁見

空汙法修法 朝野新戰場

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

立法院昨（3）日以表決方式通過2028無煤中火提案，但這並非朝野能源政策大戰最終章。在野黨已於立法院新闢戰場，將提出《空汙法》修法；另外台中發電廠五部機組許可證展延，審查權限在台中市政府，台電、中市府嚴詞互批，更是近來攻防焦點。

台中市長盧秀燕表示，市府爭取中火燃煤逐年遞減，去年減到1,200萬噸，減了300萬噸，市府會繼續爭取減煤，她更喊話修改空汙法，希望改善空氣品質。

現行空汙法第30條規定，公私場所固定汙染源在規定期間申請展延，主管機關審查無法在許可證屆滿前完成准駁者，在許可證屆滿、至完成審查期間，可依原許可證內容設置、操作或使用。因台電在中火許可證屆滿前，就向中市府申請展延，儘管中市府尚未同意，但依此條文，五部燃煤機組仍可按照原許可證來運作。

民眾黨立委黃國昌昨日也表示，希望修正空汙法第30條，修法後讓地方主管機關更有彈性變更，或提高許可證的空汙排放限制，包括中火、高雄興達電廠都有類似問題。

核三廠2號機在5月17日除役後，不僅中火挨批「火力全開」，高雄興達電廠3、4號燃煤機組也被發現連續多日運轉，點燃近期新一波能源政策大戰。

興達電廠 立法院 空汙

延伸閱讀

菲籍夫妻在台非法當牙醫 「現場20人排隊」桃檢起訴6人

觀光變密醫？菲籍夫妻桃園開非法牙科 6人遭桃檢起訴

桌球／葉伊恬事件桌協仍未認錯 體育署長鄭世忠：選手只是要一個道歉

愛犬從官田遊客中心景觀台摔下致癱瘓 他提告國賠敗訴

相關新聞

關稅談判 美促各國快交卷 政院目標：降低總體關稅負擔

外媒報導，美國總統川普要求貿易夥伴在6月4日前，提交最佳協議內容給美國。對此政院人士昨（3）日表示，台美雙方密切溝通，惟...

回應2028年無煤中火提案 台電董座曾文生：電力系統恐癱瘓

在野黨陣營昨（3）日在立法院聯手通過2028年無煤中火決議。台電昨日在立法院表決前，就率先召開記者會表態，台電董事長曾文...

空汙法修法 朝野新戰場

立法院昨（3）日以表決方式通過2028無煤中火提案，但這並非朝野能源政策大戰最終章。在野黨已於立法院新闢戰場，將提出《空...

六平台執行防詐計畫 年底發布透明度報告

數發部長黃彥男昨（3）日表示，政府推動網路廣告實名制，要求Facebook、LINE、Google等大型網路平台驗證廣告...

台灣領袖講座：關稅戰風暴 讓台灣面對三大前所未有挑戰

當前全球局勢因川普關稅政策而陷入動盪不安，對各國經濟帶來深遠衝擊，中台灣產業鏈更首當其衝。台灣上市櫃公司協會「台灣領袖講...

央行罕見6大聲明還在吹捧美元美債 粉專開砲：推坑散戶用意何在？

央行前幾天罕見在周日大動作發出6大聲明，並為美債闢謠，強調「美國6月恐將倒債」等市場傳言是不合理的揣測，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。