空汙法修法 朝野新戰場

立法院昨（3）日以表決方式通過2028無煤中火提案，但這並非朝野能源政策大戰最終章。在野黨已於立法院新闢戰場，將提出《空汙法》修法；另外台中發電廠五部機組許可證展延，審查權限在台中市政府，台電、中市府嚴詞互批，更是近來攻防焦點。

台中市長盧秀燕表示，市府爭取中火燃煤逐年遞減，去年減到1,200萬噸，減了300萬噸，市府會繼續爭取減煤，她更喊話修改空汙法，希望改善空氣品質。

現行空汙法第30條規定，公私場所固定汙染源在規定期間申請展延，主管機關審查無法在許可證屆滿前完成准駁者，在許可證屆滿、至完成審查期間，可依原許可證內容設置、操作或使用。因台電在中火許可證屆滿前，就向中市府申請展延，儘管中市府尚未同意，但依此條文，五部燃煤機組仍可按照原許可證來運作。

民眾黨立委黃國昌昨日也表示，希望修正空汙法第30條，修法後讓地方主管機關更有彈性變更，或提高許可證的空汙排放限制，包括中火、高雄興達電廠都有類似問題。

核三廠2號機在5月17日除役後，不僅中火挨批「火力全開」，高雄興達電廠3、4號燃煤機組也被發現連續多日運轉，點燃近期新一波能源政策大戰。