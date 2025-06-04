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回應2028年無煤中火提案 台電董座曾文生：電力系統恐癱瘓

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台電董事長曾文生表示，台中發電廠要在2028年達成無煤，以目前台灣電力系統來看「非常、非常困難」，「國家的電力系統可能面臨癱瘓」。記者劉學聖／攝影
台電董事長曾文生表示，台中發電廠要在2028年達成無煤，以目前台灣電力系統來看「非常、非常困難」，「國家的電力系統可能面臨癱瘓」。記者劉學聖／攝影

在野黨陣營昨（3）日在立法院聯手通過2028年無煤中火決議。台電昨日在立法院表決前，就率先召開記者會表態，台電董事長曾文生表示，台中發電廠要在2028年達成無煤，以目前台灣電力系統來看「非常、非常困難」，「國家的電力系統可能面臨癱瘓」。

曾文生表示，中火現只發九部機組，若提前減少約500萬瓩機組，發電占比將近14%，約是核一、核二、核三廠共六部機組規模，2028年無煤中火難度非常高。

台電昨日上午召開記者會，說明中火五部燃煤機組操作許可證議題，同時回應立院在野黨團2028無煤中火提案。曾文生形容，就像提案要全面減稅，相信全台灣應該都樂見，但財源要從哪裡來？這是一樣的道理。

曾文生認為，國會在做任何考量時，應該對未來總體發展進行正確評估，負責任的在野黨也應提出一個初步穩定電源，供社會討論。如果真的要2028年無煤，一定會讓國家電力系統可能面臨癱瘓。他表示，如果要用核能延役來解決，就是核一、核二、核三全部都要延役，才能有相當的規模，因此，這絕不是公投核三重啟就能解決。

曾文生 台電

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