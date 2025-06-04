關稅談判 美促各國快交卷 政院目標：降低總體關稅負擔

外媒報導，美國總統川普要求貿易夥伴在6月4日前，提交最佳協議內容給美國。對此政院人士昨（3）日表示，台美雙方密切溝通，惟基於雙方默契，還不便多說，政府希望透過談判降低台灣出口美國的總體關稅負擔。

外媒報導指出，川普政府下「最後通牒」，要求各國在6月4日前向美國提出最佳協議，包括對美國貨品關稅調整或配額等建議，也包括在非關稅貿易壁壘上的政策轉變，希望加速貿易談判進展。

對此，政院人士表示，台美雙方持續就關稅談判事宜密切溝通，惟基於雙方默契，現階段仍不便向外界多做說明。而透過談判降低台灣產業出口美國的總體關稅負擔，向來是政府所持的目標，若有相關進展，也將適時對外說明。

美國財政部長貝森特今年5月在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的「沙美投資論壇」（Saudi-US Investment Forum）提到，他已聚焦與亞洲的貿易協議談判，當時更表示，台灣已提出「非常好」的提案，只是台、美官方皆未對外說明提案為何。