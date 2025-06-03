台灣領袖講座：關稅戰風暴 讓台灣面對三大前所未有挑戰

當前全球局勢因川普關稅政策而陷入動盪不安，對各國經濟帶來深遠衝擊，中台灣產業鏈更首當其衝。台灣上市櫃公司協會「台灣領袖講座」3日移師傳產重鎭的台中，針對關稅戰風暴的影響及因應為題進行討論。

與會的專家都認為，台灣正面臨地緣政治、全球經貿與供應鏈變化的考驗。其中，美國對盟邦政、經戰略的優先次序已改變，不再強調價值同盟，而以側重經貿利益掛帥；尤其，美國的全面關稅戰，對台灣出口與全球的供應鏈都將產生重大影響。

台灣領袖講座今天下午選在台中裕元花園酒店舉行，由台灣上市櫃公司協會創辦人施明豪，與前彰化縣長、中台灣社團聯合會會長卓伯源開場。主講者則包括台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如、文化大學社科院講座教授楊永明、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、中經院區域發展研究中心主任劉大年。

卓伯源表示，中台灣為傳產重鎮，包含精密機械、工具機、水五金、橡膠、輪胎等產業，面對關稅前景深感憂心，而川普關稅政策進一步升級，也讓許多地方首長與企業主如坐針氈，希望政府正視產業界的困境。

劉憶如指出，川普發動關稅戰的根本目的是想遏止中國大陸崛起，雖然美國對中貿易逆差略有改善，卻造成對全球經濟秩序的廣泛衝擊。關稅戰1.0期間，台灣雖享受轉單效應與台商回流等紅利，特別是高科技與資通訊產業受惠明顯，但整體而言，仍面臨高度不確定風險。

劉憶如說：「其實從數據來看，可以發現關稅1.0，美國並沒有成功，因此，這次川普『對等關稅』預判不會手軟。」楊永明表示，川普關稅戰的主要目的，無非是想減少貿易逆差，達成貿易平衡；促使投資美國、關鍵產業供應鏈自主；徵收進口關稅，用於聯邦支出。川普自以為，此舉可以讓美國經濟與製造業再次強大。

但事實上，川普的關稅政策有三大錯誤，首先是「全球」對等關稅；其次是「超高」中國大陸關稅；第三則是政策「反覆」不定。受此影響，國際經濟將面臨重組，而這也才剛開始，預期未來減少對美貿易的「全球減美」將會出現。

張五岳說，此時此刻，台灣正面對三大前所未有的挑戰：一為即將開展的新型博弈；二是美國對盟邦政、經戰略的優先次序已改變；三是美國的全面關稅戰對台灣出口與全球的供應鏈都會產生影響。這些都讓台灣面臨到「四面楚歌」的風險。

劉大年指出，在美國築起高關稅壁壘，保護主義肆虐全球下，各國一方面須與美國周旋，期能將損害降到最低；另一方面則積極投入區域結盟，推動自由貿易協定(FTA)以彌補出口美國市場受阻的損失，預期將會帶動另一波全球區域經濟整合。

「房地產市場也無法置身事外！」大台中不動產開發公會理事長王至亮說，企業資金調度與生產基地調整，都會進一步影響投資信心，住宅與商用不動產市場也出現冷熱不均的現象。如何在關稅衝擊與全球產業重組的夾縫中，尋求穩定與突破，成為中台灣產業與房地產必須共同面對的關鍵課題。