經濟部勇奪愛迪生獎5金6銀3銅 展現產業 AI 應用成果

經濟部於3日舉辦「創新匯聚 榮耀全球 2025 Edison Awards獲獎」記者會，宣布臺灣在與全球400項創新成果同場競逐下，一舉拿下18座獎項，創下歷年最佳成績，獲獎數量高居全球第二。該獎項素有「創新界奧斯卡獎」美譽，是國際上極具指標性的創新獎項，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今年亦獲頒成就獎，其重要性可見一斑。其中，經濟部轄下研發法人工研院、金屬中心、紡織所、車輛中心、船舶中心共抱回14座獎項，獲獎數創歷史新高，且得獎技術全數與廠商合作，包括光罩（2338）、台大醫院、中興巴士、台水、始祖鳥等，展現產業化成果。

經濟部長郭智輝表示，愛迪生獎是全球科技創新的重要指標，今年臺灣表現亮眼，經濟部支持的14項研發成果共拿下5金、6銀、3銅，獲獎法人高達5家，創下有史以來最佳成績。在法人機構中，工研院獲獎數量就高居全球第二，金屬中心則名列第五，紡織所也獲得金獎；車輛中心與船舶中心今年也首次獲獎，很高興政府支持的研發機構，都能夠走向國際獲得肯定。郭智輝說，期許技術要對準市場並且落地應用，今年所有獲獎技術，不但全數已與業者合作，更實際的解決產業的痛點，提升生產效率創造價值。尤其，這14項獲獎技術幾乎都有涵蓋AI應用，展現經濟部以AI帶動百工百業的成果。他進一步指出，創新是布局下世代關鍵技術的起點，為了讓中小企業能藉由法人的能量快速導入AI應用，經濟部盤點了10大法人設備及場域，在全臺打造超過50條、使用最新最好設備、涵蓋16個產業的AI試製，同時也培育企業產業上的實作人才，協助產業更快從研發到落地，擁有更強競爭力。

工研院院長劉文雄表示，今年臺灣得獎數位居全球第二，僅次於美國。其中，工研院本身就獲得七個獎項，機構排名中得獎數也是同樣高居第二，這些技術不僅展現技術創新，更重要的是技術已走入市場，為產業與社會創造價值。本次獲獎可歸納為三大領域：首先，在生醫領域，「突破性多效能溫感水膠」可加快患部治療與恢復，提升醫療品質。其次，在淨零與永續技術方面，「NaPoGlass」技術則有效降低汙染、促進水資源再利用，助力環境永續，「H型鋼構低碳自動生產製造技術」提升建築與製造效率。AI 應用方面，包括「智慧充電：電動車電網友善充電管理」可運用在電動車（EV），提升充電效率與電網穩定；「自動化網路控管技術Janus」可強化資安防護；「漏水智慧監測技術」可提升漏水檢測準確度，以及「冷能需量反應管理系統」優化便利商店冷能調控，展現AI在智慧生活與產業升級的潛力。

工研院共榮獲3金3銀1銅。金獎「漏水智慧監測系統」回應水資源日益緊張的挑戰。傳統管線檢測方式耗時且易受環境影響，導致漏水難以及時發現，維修成本高昂，此技術透過AI地底聲振分析，即時處理聲學數據，可快速識別與定位漏水，降低維修成本，辨識準確率達98%，並已與台灣自來水公司合作，成功定位834處漏水點，年省1,094萬噸水，有望拓展至全球缺水地區，特別適用於歐洲歷史城市，無損古蹟下精準檢測洩漏，優化水資源管理。

此外，全球每年產生數十萬噸廢棄LCD玻璃與超過1,000億噸金屬廢水，傳統處理方式非掩埋即低階回收，造成資源浪費與環境汙染。金獎「NaPoGlass」同時解決兩大廢棄物問題，以專利奈米孔洞化技術製成高效能金屬離子捕捉材，應用於金屬廢水處理，金屬可回收不產生汙泥，水資源亦可循環利用並減少50%～90%用水量，相較於化學混凝沉降法，每處理1萬噸水更可減少約100噸碳排，目前已應用於半導體、電鍍業，助企業達成綠色轉型。

另一項金獎技術「突破性多效能溫感水膠」是一款創新生醫材料，具高生物相容性且可被人體吸收。低溫呈液態，入體後迅速凝膠化，貼合受損組織並形成穩定保護膜，可停留患部最長30天，遠勝傳統水膠僅維持一天，大幅提升效能，並已應用於椎間盤突出與退化性關節炎等臨床試驗。目前已獲臺灣、美國、歐洲等專利，並技轉衍生新創「仁匯國際」，布局全球牙科與外科市場，立足臺灣邁向世界。