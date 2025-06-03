快訊

南韓總統大選投票結束！出口民調曝「這人」當選無懸念

年初才向綠色威權釘孤枝 民進黨創黨元老林正杰逝世享壽73歲

柯文哲嗆檢「公訴的別淌偵查渾水」 心疼邵琇珮受折磨：變憔悴了

台灣創新技術獲獎！經濟部勇奪愛迪生獎5金6銀3銅

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝（前排中）、工研院長劉文雄（前排右三）與獲得2025 Edison Awards得獎的廠商合影。記者蘇健忠／攝影
經濟部長郭智輝（前排中）、工研院長劉文雄（前排右三）與獲得2025 Edison Awards得獎的廠商合影。記者蘇健忠／攝影

台灣與全球400項創新成果同場競逐，在2025 愛迪生獎（Edison Awards）一舉拿下18座獎項，寫下歷年最佳成績，獲獎數量高居全球第二。經濟部轄下研發法人工研院、金屬中心、紡織所、車輛中心、船舶中心共抱回14座獎項，獲獎數創歷史新高，且得獎技術全數均與廠商合作。

經濟部長郭智輝表示，愛迪生獎是全球科技創新的重要指標，今年台灣表現亮眼，經濟部支持的14項研發成果共拿下5金、6銀、3銅，獲獎法人高達5家，創下有史以來最佳成績。

在法人機構中，工研院獲獎數量高居全球第二，金屬中心名列第五，紡織所也獲得金獎；車輛中心與船舶中心今年也首次獲獎，郭智輝期許技術要對準市場並且落地應用，今年所有獲獎技術，不但全數已與業者合作，更實際的解決產業的痛點，提升生產效率創造價值。

郭智輝表示，這14項獲獎技術幾乎都有涵蓋AI應用，展現經濟部以AI帶動百工百業的成果。他進一步指出，創新是布局下世代關鍵技術的起點，為了讓中小企業能藉由法人的能量快速導入AI應用，經濟部盤點了10大法人設備及場域，在全臺打造超過50條、使用最新最好設備、涵蓋16個產業的AI試製，同時也培育企業產業上的實作人才，協助產業更快從研發到落地，擁有更強競爭力。

經濟部 AI

延伸閱讀

談判結果「大家可以放心」？郭智輝喊與美談得很好 網嘲：安心睡2.0

郭智輝：清楚美國要什麼 有把握拿到較好關稅條件

突然要做主權基金目的可疑？主力投資項目郭智輝全說了

郭智輝專訪3／美關稅衝擊6大產業 郭智輝：導入AI節能拚降低2成營運成本

相關新聞

中火無照燒煤「沒開罰」合法？台中環保局回擊了

民眾黨立院黨團今砲轟台電中火無照使用燃煤機組發電，台電董事長曾文生回擊，台中市政府延遲審查，且台電至今沒有收到任處罰單，...

立院通過2028年中火無煤 台電回擊：不能用「無電」換「無煤」

藍白陣營立法院3日聯手通過2028年中火無煤決議，台電表示，台中電廠無煤供電是台電目標，但穩定供電是首要，電廠發電已不足...

央行罕見6大聲明還在吹捧美元美債 粉專開砲：推坑散戶用意何在？

央行前幾天罕見在周日大動作發出6大聲明，並為美債闢謠，強調「美國6月恐將倒債」等市場傳言是不合理的揣測，…

台幣狂升央行6月會有新動作？帥過頭1理由怒喊：楊金龍下台！

台幣匯率在5月份出現暴力升值引起各界關注，央行總裁楊金龍更因在記者會上講話頻結巴挨轟心虛...

在野提2028中火無煤 台電董座：若無替代方案「國家電力系統恐癱瘓」

立法院會3日表決藍白立委「2028年完成無煤中火」提案，台電董事長曾文生回應，台電承諾中火只發9部機組，在夏季就是500...

數發部長黃彥男重申：推動建置台灣主權AI訓練語料庫

數位發展部長黃彥男今日重申，數發部將建置「台灣主權AI訓練語料庫」，會優先徵集政府機關高品質中文語料，培育AI應用人才，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。