台灣創新技術獲獎！經濟部勇奪愛迪生獎5金6銀3銅

台灣與全球400項創新成果同場競逐，在2025 愛迪生獎（Edison Awards）一舉拿下18座獎項，寫下歷年最佳成績，獲獎數量高居全球第二。經濟部轄下研發法人工研院、金屬中心、紡織所、車輛中心、船舶中心共抱回14座獎項，獲獎數創歷史新高，且得獎技術全數均與廠商合作。

經濟部長郭智輝表示，愛迪生獎是全球科技創新的重要指標，今年台灣表現亮眼，經濟部支持的14項研發成果共拿下5金、6銀、3銅，獲獎法人高達5家，創下有史以來最佳成績。

在法人機構中，工研院獲獎數量高居全球第二，金屬中心名列第五，紡織所也獲得金獎；車輛中心與船舶中心今年也首次獲獎，郭智輝期許技術要對準市場並且落地應用，今年所有獲獎技術，不但全數已與業者合作，更實際的解決產業的痛點，提升生產效率創造價值。

郭智輝表示，這14項獲獎技術幾乎都有涵蓋AI應用，展現經濟部以AI帶動百工百業的成果。他進一步指出，創新是布局下世代關鍵技術的起點，為了讓中小企業能藉由法人的能量快速導入AI應用，經濟部盤點了10大法人設備及場域，在全臺打造超過50條、使用最新最好設備、涵蓋16個產業的AI試製，同時也培育企業產業上的實作人才，協助產業更快從研發到落地，擁有更強競爭力。