中火無照燒煤「沒開罰」合法？台中環保局回擊了
民眾黨立院黨團今砲轟台電中火無照使用燃煤機組發電，台電董事長曾文生回擊，台中市政府延遲審查，且台電至今沒有收到任處罰單，證明台電依法發電。台中市環保局回擊，環保局會嚴格把關，針對中火造成任何汙染，絕對嚴格監督、強力稽查，依法處分。
台中市環保局長陳宏益強調，目前台電並未依照行政院長卓榮泰的指示，公告今年至2029年5年內的預定減煤量，外界遲遲不知台電的減煤承諾和減碳決心。
台電中火2、3、6、7、10等5部燃煤機組，連續多日遭環保團體抗議無照運轉燒煤。曾文生說，其中6、7、10號機組操作許可去年底屆期，但台電去年9月4日就送件提出展延申請，至今9個月，當中除了發函叫台電支付實質審查費用外，就沒有下文，因此這3張操作許可的展延，還在台中市政府的審查中。
曾文生指出，台中市政府延遲審查，依空汙法規定，地方政府沒有做出審查，視同原照展延，且台電至今沒有收到任處罰單，可證明台電是照法律規範運轉發電機組。
陳宏益說，台中市政府嚴格審查台電中火操作許可證，要求台電依照卓榮泰2024年11月8日視察中火的明確指示，「要求台電清楚公告每年進度、減煤量、空汙改善數據」。
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