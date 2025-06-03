2025「台日機械經貿商談會」開跑 媒合170組台日商談

台灣機械公會在經濟部國際貿易署的支持下，於3日及5日，在東京及名古屋連續辦理2場「台日機械經貿商談會」，期能在台日機械長期互信基礎下，擴大合作範疇，共同面對當今全球供應鏈重組與產業升級的挑戰。

東京、名古屋兩場參加的日商有27家57餘人、台灣企業有19家30餘人，促成170餘組的媒合商談，可望在訂單及技術合作上帶來具體的成果。台北駐日代表處經濟組組長林明秋特別到場為廠商打氣。

機械公會指出，由台日機械技術與合作聯誼會會長黃立翰領軍的「台日機械經貿商談會」，成員多為台灣工具機、電子設備、零組件及高精密加工廠商，與日本半導體設備、商社、工具機等企業進行一對一洽談。

日方的合辦單位為機械振興協會及日本工作機械輸入協會，今年為自2016年起持續辦理的第10年。

黃立翰致詞時指出，期望台日機械業能在互信的基礎下，逐步擴大合作範疇，共同面對當今全球供應鏈重組與產業升級的挑戰。

機械公會辦理10年以來，除疫情期間以視訊方式洽談外，其餘皆是在日本辦理。疫情前以東京為主，疫情過後加入名古屋場次。而今年的名古屋日商家數，已經超過東京。

名古屋為日本高精密且保守的工業重鎮，擁有從汽車、航太業發展出來的基本功，供應鏈完整，技術含量高；中部地區中小企業偏多且保守，因此即便是台灣廠商想去取經，也多不得其門而入。

但從今年出席中，日商近五成是參加過的廠商窺知，日商對台日商談會這個合作平台，已有一定程度的信賴度。

今年參加的台灣企業有旭東、德川、永詮、橋鋒、甲聖、中部雷射、元精、谷源、宇聯、成𧙗、大慶、靖達、合升、和輪、和和、尚富、添鼎、大詠城、羽威、及原億昌等客製能力強且二代親自上陣的精密機械廠。

日商則以半導體、工具機、汽車製造及相關零組件產業為主，中村留精密為因應今年要洽談的台企較多，故東京及名古屋2場皆派代表出席商談。

日商出席則是東京場商社居多，製造商首推牧野精機；名古屋場轉為製造商居多，工具機以NIDEC、Mazak、西田機械、東洋精機、塩澤工業為代表，半導體則以雙日機械為首，商社則大多為汽車業的供應商。

機械公會每年辦理的台日經貿商談會，須在半年前開始事前作業，協助會員釐清對日需求、自家產品的優勢，梳理成符合日本思維的內容等，再交由東京服務中心的顧問們，邀請目標日商，確認商談意願後，才會安排台灣企業前往日本碰面。辦理多年下來，媒合近300家次的台企、近200家次的日商進行會面商談。