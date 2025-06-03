快訊

南韓總統大選投票結束！出口民調曝「這人」當選無懸念

年初才向綠色威權釘孤枝 民進黨創黨元老林正杰逝世享壽73歲

柯文哲嗆檢「公訴的別淌偵查渾水」 心疼邵琇珮受折磨：變憔悴了

2025「台日機械經貿商談會」開跑 媒合170組台日商談

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
商談會促成170餘組媒合商談，可望在訂單及技術合作上帶來具體成果。機械公會提供
商談會促成170餘組媒合商談，可望在訂單及技術合作上帶來具體成果。機械公會提供

台灣機械公會在經濟部國際貿易署的支持下，於3日及5日，在東京名古屋連續辦理2場「台日機械經貿商談會」，期能在台日機械長期互信基礎下，擴大合作範疇，共同面對當今全球供應鏈重組與產業升級的挑戰。

東京、名古屋兩場參加的日商有27家57餘人、台灣企業有19家30餘人，促成170餘組的媒合商談，可望在訂單及技術合作上帶來具體的成果。台北駐日代表處經濟組組長林明秋特別到場為廠商打氣。

機械公會指出，由台日機械技術與合作聯誼會會長黃立翰領軍的「台日機械經貿商談會」，成員多為台灣工具機、電子設備、零組件及高精密加工廠商，與日本半導體設備、商社、工具機等企業進行一對一洽談。

日方的合辦單位為機械振興協會及日本工作機械輸入協會，今年為自2016年起持續辦理的第10年。

黃立翰致詞時指出，期望台日機械業能在互信的基礎下，逐步擴大合作範疇，共同面對當今全球供應鏈重組與產業升級的挑戰。

機械公會辦理10年以來，除疫情期間以視訊方式洽談外，其餘皆是在日本辦理。疫情前以東京為主，疫情過後加入名古屋場次。而今年的名古屋日商家數，已經超過東京。

名古屋為日本高精密且保守的工業重鎮，擁有從汽車、航太業發展出來的基本功，供應鏈完整，技術含量高；中部地區中小企業偏多且保守，因此即便是台灣廠商想去取經，也多不得其門而入。

但從今年出席中，日商近五成是參加過的廠商窺知，日商對台日商談會這個合作平台，已有一定程度的信賴度。

今年參加的台灣企業有旭東、德川、永詮、橋鋒、甲聖、中部雷射、元精、谷源、宇聯、成𧙗、大慶、靖達、合升、和輪、和和、尚富、添鼎、大詠城、羽威、及原億昌等客製能力強且二代親自上陣的精密機械廠。

日商則以半導體、工具機、汽車製造及相關零組件產業為主，中村留精密為因應今年要洽談的台企較多，故東京及名古屋2場皆派代表出席商談。

日商出席則是東京場商社居多，製造商首推牧野精機；名古屋場轉為製造商居多，工具機以NIDEC、Mazak、西田機械、東洋精機、塩澤工業為代表，半導體則以雙日機械為首，商社則大多為汽車業的供應商。

機械公會每年辦理的台日經貿商談會，須在半年前開始事前作業，協助會員釐清對日需求、自家產品的優勢，梳理成符合日本思維的內容等，再交由東京服務中心的顧問們，邀請目標日商，確認商談意願後，才會安排台灣企業前往日本碰面。辦理多年下來，媒合近300家次的台企、近200家次的日商進行會面商談。

機械公會認為，廠商可在商談儀式中嗅出產業新方向，與日商合作的實績為公司品牌加分，並經過日本人對細節要求的過程，吸取到他山之石的歷練。今年各組的洽談內容，渴望能擴大到資本、品牌、行銷、研發設計等具共創精神、且應變力強的合作項目。

機械公會2025「台日機械經貿商談會」在東京及名古屋盛大登場。機械公會提供
機械公會2025「台日機械經貿商談會」在東京及名古屋盛大登場。機械公會提供
機械公會「台日機械技術與合作聯誼會」會長黃立翰致詞。機械公會提供
機械公會「台日機械技術與合作聯誼會」會長黃立翰致詞。機械公會提供
台北駐日代表處經濟組組長林明秋(右一)特別到場為廠商打氣。機械公會提供
台北駐日代表處經濟組組長林明秋(右一)特別到場為廠商打氣。機械公會提供

東京 日本 名古屋

延伸閱讀

嘉市私校與日校合作日本高中保證班 建立多元國際學習管道

日職／銘記長嶋茂雄的鼓勵電話 日本監督井端弘和誓言再奪「世界一」

27.6噸過期粉圓改標後賣給日本廠商 台廠負責人判8月徒刑得入獄

紙媒衰退停不住 「朝日新聞」宣布周六晚報停出

相關新聞

中火無照燒煤「沒開罰」合法？台中環保局回擊了

民眾黨立院黨團今砲轟台電中火無照使用燃煤機組發電，台電董事長曾文生回擊，台中市政府延遲審查，且台電至今沒有收到任處罰單，...

立院通過2028年中火無煤 台電回擊：不能用「無電」換「無煤」

藍白陣營立法院3日聯手通過2028年中火無煤決議，台電表示，台中電廠無煤供電是台電目標，但穩定供電是首要，電廠發電已不足...

央行罕見6大聲明還在吹捧美元美債 粉專開砲：推坑散戶用意何在？

央行前幾天罕見在周日大動作發出6大聲明，並為美債闢謠，強調「美國6月恐將倒債」等市場傳言是不合理的揣測，…

台幣狂升央行6月會有新動作？帥過頭1理由怒喊：楊金龍下台！

台幣匯率在5月份出現暴力升值引起各界關注，央行總裁楊金龍更因在記者會上講話頻結巴挨轟心虛...

在野提2028中火無煤 台電董座：若無替代方案「國家電力系統恐癱瘓」

立法院會3日表決藍白立委「2028年完成無煤中火」提案，台電董事長曾文生回應，台電承諾中火只發9部機組，在夏季就是500...

數發部長黃彥男重申：推動建置台灣主權AI訓練語料庫

數位發展部長黃彥男今日重申，數發部將建置「台灣主權AI訓練語料庫」，會優先徵集政府機關高品質中文語料，培育AI應用人才，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。