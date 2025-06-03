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立院邀卓榮泰報告主權基金規劃 逕付二讀送黨團協商

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

賴清德總統日前於520就職周年演說中表示，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，引發各界關注。立法院國民黨團提案，邀請行政院長卓榮泰赴立法院專題報告「我國設立主權基金規劃與進程」，3日立法院會逕付二讀，交付黨團協商。

提案說明表示，有鑑於國際金融情勢動盪且瞬息萬變，目前已有多個國家由政府主導設立，由政府負責出資成立的獨立管理機構管理，且以財政盈餘、天然資源或財政資本為基礎的主權基金。

提案內容指出，主權基金目的在於創造更多的財富，操作原則偏重較高風險與低流動性的資產，以換取較高報酬率，透過長期投資與更廣的資產配置面向來布局全球。

提案內容說，中央銀行、財政部、國家發展委員會等部會，前於立法院財政委員會針對主權基金提出專題報告時，就主權基金的設立目的、是否制定專法、監督管理機制、資金來源以及主管機關等相關規定，咸認為應先凝聚各界共識，並審慎考量其必要性後，再行成立較為妥適，中央銀行更明確表達不宜由外匯存底直接無償撥用。

提案內容強調，朝野討論主權基金已逾20年，賴總統於就職一周年演說時宣布設立由政府主導的主權基金，茲事體大。

提案內容提及，曾獲全球金融雜誌評選全球唯一「14A」前央行總裁彭淮南表示，主權基金追求報酬極大化，絕對不是毫無風險，2008 年金融海嘯時，全體主權基金虧損高達6,000億美元，一旦發生鉅額虧損由誰負責？絕對不應迴避立法院監督，因此主權基金具體內容，必須向全民說清楚。

立法院 主權基金

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