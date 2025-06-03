國發會推動幸福職場計畫 「三亮點」羨煞全國公務員

來自產業界的國發會主委劉鏡清積極推動幸福職場計畫，國發會自今年起各項平衡工作與生活措施，包括：周五及連假前擴大彈性上下班，最早可上午7時上班，下午4時下班，方便同仁返鄉與安排假期活動，另因應少子化、高齡化，放寬每月「遠距辦公一日」，並提倡周五及假日不加班。

為實踐多元、平等、共融、友善、關懷的職場價值，國發會向企業學習，積極推動「幸福職場」計畫，透過腦力激盪及全體員工「幸福來許願」活動，廣納員工心願清單，規劃以塑造和諧共融環境、平衡工作與生活、優化專業與知能、提升成長及成就感等四大構面優化措施，並自今年2月起陸續實施，展現對員工福祉與工作環境的重視。

國發會主任秘書張朝能3日表示，同仁參與許願活動非常踴躍，在法規及經費許可的範圍內，主委劉鏡清指示儘量滿足同仁的心願清單。

在「塑造和諧共融環境」面向，為了讓同仁在繁忙工作中，轉換環境及放鬆心情，國發會除了在寶慶與濟南兩辦公區公共空間佈置溫馨沙發區，打造國發咖啡館，提供免費咖啡，讓同仁充電再出發，2個辦公區也分別設立高腳桌椅共享辦公區，同仁可以攜帶公務筆電，在開放、明亮又愜意的空間，互相討論與交流，讓幸福再升級；此外，於濟南辦公區增設跑步機，並延長上下午健康操時間至15分鐘，營造放鬆、健康的辦公氛圍。

在「平衡工作與生活」面向，為利同仁返鄉及周末從事社交休閒旅遊活動，適度降低同仁請假需求及交通時間成本，實施週五及連假前最後一個工作日的「擴大彈性上下班」，實施迄今八周已有260人次運用，頗獲好評。

另外為了因應少子女化及高齡化趨勢，衡平工作與家庭，放寬每月「遠距辦公1日」申請程序，兼顧同仁有緊急且短期照護家庭需求，例如今年勞動節，就有同仁因為小孩就讀的私幼不收托，但又有工作待完成，經主管同意改以遠距辦公，兼顧工作與家庭。另外，為了倡導節能減碳與友善職場文化，國發會提倡周五及假日不加班，請主管在周五及例假日前盡量不交辦業務或指派加班。

針對「優化專業與知能」面向，為強化培訓效能，國發會今年安排13場戶外學習活動，目前已辦理11場，包括三芝地方創生職人引路、AI藝術互動展、宜蘭綠博、台灣AI博覽會等，場場爆滿，共計382人參與，並獲參訓同仁極大讚賞。另於本年內開辦涵蓋多元性別、AI、職場霸凌與性騷擾防治、人權等議題的八場定點研習，提升員工軟實力。

在「提升成長及成就感」面向，國發會放寬職務歷練規定，讓同仁有更多學習與輪調機會。同時針對重大創新政策與法案，增訂「即時獎勵制度」，由主責單位提報有功人員，經核定後列為績優人員，不限原有每季評選名額，進一步激勵員工表現。

為讓幸福成為職場日常，國發會也陸續辦理身心抒壓、運動保健、理財、親職教養等課程、經驗分享及自我成長等活動，以實質行動打造更具幸福感與成就感的工作環境。