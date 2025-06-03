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央行罕見6大聲明還在吹捧美元美債 粉專開砲：推坑散戶用意何在？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為央行總裁楊金龍。聯合報系資料照片
圖為央行總裁楊金龍。聯合報系資料照片

央行前幾天罕見在周日大動作發出6大聲明，並為美債闢謠，強調「美國6月恐將倒債」等市場傳言是不合理的揣測，認為美國債信仍在國際高水準。此番護航美債的言論引來粉專「工程師看政治」發文批評「不再對央行有信心」及「不會輕信這種話術」。

粉專仔細拆解央行6大聲明，表示翻譯成白話會變成以下這樣：

1.不要隨意評論國內匯市

2. 美元很穩，不要提前賣掉美元或太晚買進美元

3. 懇請外資買股，勿炒匯

4. 台幣升值是因為經濟太好，美國沒有強迫台幣升值

5. 美債既穩健，流動性又好，信評被降等沒有影響，美元仍是世界霸主

6. 央行會穩匯

粉專直言，央行的6大聲明就像是美國財政部的澄清新聞稿，都在幫美國說話，看似滿滿的正義感，卻通篇把守護美元跟美債地位的優先順序，放在穩匯之前，如同我們的央行是領美國薪水一樣，降格為美國殖民地的貨幣管理局。

如果台幣升值是因為經濟太好，何以先前台幣匯率一路從30貶到33？如果沒有美國壓力，為什麼在一個星期之內台幣可以暴升10%，而央行不賣台幣來阻升？央行掩飾自己放生匯率造成許多產業的財損，卻以「自由巿場」來合理化匯率波動，實際上根本是不作為。

此外，粉專認為，美債近一年跌跌不休，市場投資人逐漸對美債失去信心，而川普推出「大而美」稅改恐讓美國國債暴增，央行卻刻意強調美元美債是超棒的資產，用意何在？除了推坑金融、壽險、散戶繼續買美債，繼續借錢給美國，還有別的解釋嗎？

粉專更指出，債匯雙殺的結果，已經讓壽險業創下史上同期最大虧損，超過2008年的金融海嘯，如果美債信評被降等沒有影響，那信評的意義在哪裡？各國政府公債何必分等級？央行是在公開否定三大信評機構的專業與公信力嗎？

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