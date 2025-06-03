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勞動部：鼓勵企業設置友善育兒設施 最高補助500萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

勞動部3日表示，為鼓勵雇主設置哺(集)乳室、托兒設施或提供托兒措施，114年第2期經費補助申請至6月15日截止受理。按照經費補助辦法，新興建托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心等）者，自114年起最高補助由300萬元提高為500萬元。

依據勞動部「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，每年分2期受理雇主經費補助申請。第2期申請期間自每年5月1日至6月15日止。

辦法規定，雇主設置員工哺(集)乳室最高補助新台幣2萬元；新興建托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心等）者，自114年起最高補助由300萬元提高為500萬元。

此外，已設置托兒設施者，補助改善或更新費用每年最高50萬元；雇主辦理居家式托育服務或受僱者子女送托於托兒服務機構，雇主提供托兒津貼者，每年最高補助60萬元。不論事業單位規模大小，均可提出申請。

勞動部提到，為協助事業單位提供哺（集）乳室、托兒設施或措施及申請經費補助，營造友善職場育兒環境，114年將陸續於6月6日、7月11日、11月14日及11月28日辦理4場次說明會，且對於有意願設置托兒設施之雇主，提供免費專家入場諮詢輔導，可至企業托兒與哺（集）乳室資訊網查詢相關資訊。

勞動部提醒，114年第2期補助雇主辦理哺(集)乳室、托兒設施或措施，受理申請至6月15日止，請有意願申請之事業單位，可至企業托兒與哺（集）乳室資訊網「線上申請補助專區」，以線上申請或掛號郵寄（以郵戳為憑）方式，向事業單位所在地之地方勞工行政主管機關提出申請。

托兒 勞動部

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