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走過霸凌風波 國發會推動讓幸福成為職場日常

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會打造幸福職場，在寶慶與濟南兩辦公區公共空間布置沙發區，打造國發咖啡館。圖／國發會提供
國發會打造幸福職場，在寶慶與濟南兩辦公區公共空間布置沙發區，打造國發咖啡館。圖／國發會提供

去年11、12月陸續傳出勞動部、衛福部、國發會等發生職場霸凌事件，為實踐「多元、平等、共融、友善、關懷」的職場價值，國發會向企業學習，積極推動「幸福職場」計畫，透過腦力激盪及全體員工「幸福來許願」活動，廣納員工心願清單，規劃以「塑造和諧共融環境」、「平衡工作與生活「優化專業與知能」、「提升成長及成就感」等四大構面優化措施，並自今年2月起陸續實施，展現對員工福祉與工作環境的重視。

國發會表示，同仁參與許願活動非常踴躍，在法規及經費許可的範圍內，主委劉鏡清指示，儘量滿足同仁的心願清單。

國發會表示，在「塑造和諧共融環境」面向，為了讓同仁在繁忙工作中，轉換環境及放鬆心情，除了在寶慶與濟南兩辦公區公共空間布置沙發區，打造國發咖啡館，提供免費咖啡，讓同仁充電再出發，2個辦公區也分別設立高腳桌椅共享辦公區，同仁可以攜帶公務筆電，在開放空間互相討論與交流；此外，於濟南辦公區增設跑步機，並延長上下午健康操時間至15分鐘，營造放鬆、健康的辦公氛圍。

國發會表示，在「平衡工作與生活」面向，為利同仁返鄉及周末從事社交休閒旅遊活動，適度降低同仁請假需求及交通時間成本，實施周五及連假前最後一個工作日的「擴大彈性上下班」，實施迄今8周已有260人次運用，頗獲好評，另外為了因應少子女化及高齡化趨勢，衡平工作與家庭，放寬每月「遠距辦公1日」申請程序，兼顧同仁有緊急且短期照護家庭需求。

針對「優化專業與知能」面向，國發會指出，為強化培訓效能，國發會今年安排13場戶外學習活動，目前已辦理11場，包括三芝地方創生職人引路、AI藝術互動展、宜蘭綠博、台灣AI博覽會等，場場爆滿，共計382人參與，另於本年內開辦涵蓋多元性別、AI、職場霸凌與性騷擾防治、人權等議題的8場定點研習，提升員工軟實力。

在「提升成長及成就感」面向，國發會放寬職務歷練規定，讓同仁有更多學習與輪調機會。同時針對重大創新政策與法案，增訂「即時獎勵制度」，由主責單位提報有功人員，經核定後列為績優人員，不限原有每季評選名額，進一步激勵員工表現。

職場 國發會

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