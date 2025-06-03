慎防戶外熱危害！ 勞動部6月啟動專案作業

因應全球暖化造成氣候異常變化，夏季氣溫持續偏高，勞動部為避免勞工因高氣溫作業而發生職業災害，於6月至9月期間啟動「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，同時修正發布「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，以保障勞工於戶外作業之健康與安全。

勞動部表示，為預防高氣溫環境引起之熱疾病，並使雇主重視高氣溫戶外作業勞工的健康，確實採取危害預防措施，今年特別採取下列二大措施。

第一，擴大熱危害預防專案檢查：

除持續強化戶外作業廠場之稽查外，本年度另規劃「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，選列高風險之營造工地或從事戶外維修作業之事業單位，各檢查機構將逐一查核其執行情形，對違反相關規定者要求於兩周內完成複查，未依規定辦理者，將依法裁處最高15萬元罰鍰，以督促雇主落實勞工健康安全的保護。

第二，修正「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」：

為使雇主在危害預防措施的執行上，有更完整的參考依據，勞動部也同步於6月1日修正該指引，重點包括雇主應就危害預防及管理措施，訂定熱危害預防管理計畫、視作業現場條件加強作業時間調整、強化體溫、心跳監測及對中高齡及高齡工作者之健康管理等，協助雇主妥善規劃及採取熱傷害之預防措施。

勞動部呼籲，雇主於夏季期間要特別留意高氣溫環境的危害風險，採取必要之預防措施，以免勞工發生熱中暑或熱衰竭，甚至造成死亡。

勞動部也提醒戶外工作者，應「多喝水、多休息、遮陽」，若工作中有身體有不適，應即時反映，相關防護資訊可運用職安署建置的「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」，以手機定位取得所在地熱危害風險等級及相關預防資訊，可有助於提升熱危害管理功效。