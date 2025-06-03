在野提2028中火無煤 台電董座：若無替代方案「國家電力系統恐癱瘓」

立法院會3日表決藍白立委「2028年完成無煤中火」提案，台電董事長曾文生回應，台電承諾中火只發9部機組，在夏季就是500萬瓩裝置容量，發電占比將近14%，中火若在2028年無煤，國家的電力系統可能面臨癱瘓。

他強調，若要讓14%的發電能力在2028年取消，負責任的在野黨也應提出一個初步穩定電源，供社會討論。台中電廠能不能無煤，以目前台灣的電力系統來看，是非常、非常困難。

曾文生並說，用簡單的數學計算，台中電廠有九部機組可以同時運轉，在夏天是500萬瓩，如果要用核能延役來解決，就是核一、核二、核三全部都要延役，才能有相當的規模，因此這絕不是只有核三延役就能解決、補足缺口。

台電今日上午召開記者會針對中火5部燃煤機組操作許可證議題進行說明，並且回應立院在野黨團提出2028中火無煤的提案。

針對2028中火無煤的提案，曾文生表示，就像如果要提案要全面減稅，相信全台灣應該都樂見，但財源要從哪裡來？這是一樣的道理。台中電廠能不能無煤，以目前台灣的電力系統來看，是非常、非常困難。如果真的要2028年無煤，一定會讓國家的電力系統可能面臨癱瘓的情況。

他表示，台灣的民主政治是責任政治，國會也是政府的一部分，並不是只有行政機關是政府，國會在做任何考量的時候，應該要對未來總體發展做正確的評估，2028年台中火力發電廠要完全無煤，可能產生什麼影響等，做出正確評估。

他表示，台中電廠裝置容量是550萬瓩，占目前整個供電系統超過15%，目前台電承諾只發九部機，用500萬瓩來算，也將近14%。如果讓14%的發電能力在2028年取消，確定、穩定替代的電量要從哪裡來。