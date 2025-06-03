台幣狂升央行6月會有新動作？帥過頭1理由怒喊：楊金龍下台！

台幣匯率在5月份出現暴力升值引起各界關注，央行總裁楊金龍更因在記者會上講話頻結巴挨轟心虛。房產達人帥過頭也在臉書直播中批評，全世界都為了因應川普的關稅戰而降息，只有台灣跟世界不一樣，竟然還準備升息，就是為了打房，帥過頭並怒嗆楊金龍：「你會下台！」

有網友在帥過頭的臉書直播中提問(影片從54分15秒開始)，「6月19日楊金龍會有動作嗎？」帥過頭分析，川普對汽車、機械及鋼鐵的關稅調升至50%，歐盟、日本及南韓都非常地生氣，因為輸出至美國的汽車很多。

而歐洲央行為了因應競爭力所以降息，只有台灣為了把房地產打死還在考慮升息，帥過頭直言，以前沒事幹可以打房，現在台幣一直升「出口也死，看看楊金龍你會不會下台」。直播底下則有網友留言表示「懷念彭總裁」。

央行總裁楊金龍日前在記者會上否認韓國央行行長李昌鏑「美國施壓各國匯率升值」一番話，楊金龍澄清時不斷結巴，讓外界臆測不敢說真話，而楊金龍事後自稱口才不好才結巴，也被網友們酸「去年電建商的時候怎麼就妙語如珠還晶晶體」、「打房時我看挺能講的啊」。

此外，央行前幾日更罕見在周日（1日）發布六點聲明，強調抓到外資炒匯，若台幣過度波動或失序，央行將維持動態穩定，並強調美元與美債仍具備價值儲藏功能，川普政府償債承諾亦有助穩定預期。