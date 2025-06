國際通商二度蟬聯「台灣年度最佳法律事務所」

國際通商法律事務所(Baker McKenzie 台北所)3日宣布於 2025 年 5月 30 日榮獲 Chambers & Partners Asia-Pacific and Greater China Region Awards 2025「Taiwan Law Firm of the Year」大獎,這是繼去年後的二度蟬聯!在台灣法律服務業競爭激烈的環境下,能夠連續兩年獲此殊榮實屬不易,充分展現在台灣市場的絕對領導地位。

值得慶祝的是,今年正值國際通商法律事務所成立 50 週年,以「在地深耕、全球佈局」為主題的金禧慶典,讓這項國際大獎更添特殊意義。從 1975 年在台北設立第一間辦公室開始,國際通商法律事務所見證了台灣經濟奇蹟的完整歷程—從代工製造走向科技創新,從內需市場邁向全球舞台。

回顧過去 20 年的輝煌成績,國際通商法律事務所在國際權威評鑑中創下令人驚艷的紀錄。在Chambers & Partners 評鑑中,本所繼 2014、2017、2020 及 2024 年後已第五度榮獲「Taiwan Law Firm of the Year」最高榮譽,並達成今年與去年的連霸成就,這在台灣法律界堪稱傳奇。此外,本所也曾拿下 IFLR Asia Pacific Awards「National Law Firm of the Year」台灣區桂冠,展現在跨境金融交易領域的專業實力。

更令人矚目的是 The Legal 500 評鑑成績:在 2025 年 Asia Pacific 評比中,Baker McKenzie 全球共獲得 125 個執業領域排名和 239 個律師個人認可,其中 108 個達到 Tier 1 與 Tier 2 頂級評等,156位律師榮登 Hall of Fame 殿堂或獲 Leading Partner 肯定。在 Greater China 區域評比中,更囊括65 個執業領域和 72 個個人排名,45 個 Tier 1 與 Tier 2 評等,47 個最高榮譽認可。

國際通商法律事務所成功的秘訣在於獨特的「在地深耕、全球佈局」策略。所謂「在地深耕」,是指本所 50 年來深度參與台灣法律環境的建構與發展,不僅熟悉本土法規的細微變化,更深刻理解台灣企業文化與商業慣例。從早期協助外商投資設廠,到近年輔導台灣科技業者進軍國際,本所始終站在台灣經濟發展的最前線。

「全球佈局」則充分發揮 Baker McKenzie 作為全球最大國際法律事務所的網絡優勢。透過分布在全球 46 個國家的 77 個辦公室,本所為客戶提供真正無國界的法律服務。當 台灣領先科技龍頭與企業巨擘走向世界時,我們是他們最信賴的法律夥伴;當跨國知名外商企業選擇台灣作為亞洲重要據點時,本所也成為他們進入台灣市場的首選顧問。

在數位轉型浪潮下,國際通商法律事務所積極投入人工智慧、數位經濟、綠色金融、ESG 永續發展等新興法律領域。本所不僅是這些趨勢的觀察者,更是台灣企業面對新挑戰時的重要推手。從協助金融業因應 FinTech 監管,到輔導製造業建立 ESG 治理架構,本所持續為台灣產業升級提供前瞻性法律解決方案。

特別值得一提的是,在台美 21 世紀貿易倡議、CPTPP 加入談判等重大經貿議題上,國際通商法律事務所憑藉深厚的國際經驗與在地洞察,協助台灣企業及政府部門掌握先機,展現了「在地深耕、全球佈局」策略的最佳實踐。

50 年來,國際通商法律事務所能夠從一間小型涉外法律事務所,發展成為台灣最具國際影響力的法律服務品牌,全賴客戶的長期信任與全體同仁的專業奉獻。我們見證了台灣從封閉走向世界矚目的科技重鎮、從代工走向創新的偉大轉型,也有幸參與了這段歷史進程。

展望未來,國際通商法律事務所將持續秉持「在地深耕、全球佈局」的核心理念,在新興科技法律、國際經貿規範、永續發展治理等領域深化專業能力。我們相信,隨著台灣在全球供應鏈中地位的日益重要,台灣法律服務業也將迎來前所未有的發展機遇。