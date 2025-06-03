快訊

民進黨前立委陳歐珀涉貪 疑收賄推動商港法今遭搜索約談

恭喜第4輪面試！任天堂御用聲優中村悠一3次落選Switch 2 網友都哭了

獨／三峽肇事老翁靈堂曝光 花籃這輓詞遭居民罵翻

第1季DRAM營收季減5.5% Samsung讓出寶座給SK hynix

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，2025年第1季由於一般型DRAM(conventional DRAM)合約價下跌，加上HBM出貨規模收斂，DRAM產業營收為270.1億美元，季減5.5%。平均銷售單價方面，由於Samsung更改HBM3e產品設計，HBM產能排擠效應減弱，促使下游業者去化庫存，導致多數產品合約價延續2024年第4季以來的跌勢。

展望本季，隨著PC OEM和智慧手機業者陸續完成庫存去化，並積極於美國對等關稅的90天寬限期內生產整機，將帶動位元採購動能升溫、原廠出貨位元顯著季增。價格方面，預期各主要應用的合約價皆將止跌回升，預估一般型DRAM合約價，以及一般型DRAM和HBM合併的整體合約價都將上漲。

觀察第1季各DRAM供應商營收表現，SK hynix的HBM3e出貨比重提升，支撐售價大致與上季持平，然出貨量較上一季縮減，導致營收季減約7.1%，為97.2億美元，排名上升至第一名。

Samsung第1季主要受HBM無法再直接銷售至中國市場，以及HBM3e改版大幅降低高單價產品出貨量等影響，營收季減幅度超過19%，為91億美元，排名下滑至第二名。

第三名的Micron第1季HBM3e出貨規模擴大，即便售價微幅季減，營收仍達65.8億美元，季增2.7%。

TrendForce表示，前三大業者轉換製程後，其無法滿足的市場逐漸由台系供應商的成熟製程產品填補，助益Nanya、Winbond第一季的營收明顯季增。Nanya的特定DDR5產品啟動出貨，抵銷consumer DRAM市況低迷的效應，營收為2.19億美元，季增7.5%。

Winbond第一季高容量、平均位元售價較低的LPDDR4和DDR4產品放量出貨，帶動整體出貨量大幅成長，但售價下跌，營收1.46億美元，季增22.7%。

PSMC營收計算以自家生產的consumer DRAM為主，因為投片規模萎縮，營收季減1.4%，為1,100萬美元。若加計DRAM代工業務，由於代工客戶採購動能放緩，營收季減13%。

營收 DRAM

延伸閱讀

力成：匯率升值有影響 擴大HBM和面板級封裝布局

DRAM報價回升的受惠股─南亞科

威剛董座陳立白：記憶體供給吃緊報價續揚 營運將「好上加好」

威剛第1季 EPS 1.72元 記憶體回溫

相關新聞

網友論戰「時薪漲得比月薪高」很離譜？專家一句話破解

又到了討論明年基本工資調幅的時候，外界估基本工資將調漲至29,450元、時薪196元，再度引發網友論戰「時薪調得比月薪高...

數發部長黃彥男重申：推動建置台灣主權AI訓練語料庫

數位發展部長黃彥男今日重申，數發部將建置「台灣主權AI訓練語料庫」，會優先徵集政府機關高品質中文語料，培育AI應用人才，...

金寶股東會／許勝雄：全球經濟仍有「變數」！盼藉續攻AI擴大營收

老牌電子大廠金寶（2312）3日召開股東大會，並由董事長許勝雄、總經理陳威昌親自主持，面對未來發展，許勝雄指出，全球經濟...

因應客戶關稅憂慮 金寶總座陳威昌：加速菲國產能布局

金仁寶集團旗下老牌電子大廠金寶總經理陳威昌今（3）日在股東會前透露，目前泰國廠占總營收比重近五成，巴西聖保羅新廠也在今年...

金寶股東會／總座陳威昌：訂單能見度已達明年上半年

金寶（2312）3日召開股東會，金寶總經理陳威昌表示，目前已與客戶在談明年上半年的訂單，2025年或許是大環境不確定性較...

美中競爭持續 南僑：兩個大人打架 企業不會好過

南僑今日舉行股東會，通過配發現金股利2.5元，近期關稅與匯率因素影響國際情勢，副董事長陳正文表示，泰國業務面向全世界，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。