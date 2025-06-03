快訊

民進黨前立委陳歐珀涉貪 疑收賄推動商港法今遭搜索約談

恭喜第4輪面試！任天堂御用聲優中村悠一3次落選Switch 2 網友都哭了

獨／三峽肇事老翁靈堂曝光 花籃這輓詞遭居民罵翻

數發部長黃彥男重申：推動建置台灣主權AI訓練語料庫

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
數發部長黃彥男指出「網路詐騙通報查詢網」累計已受理逾21萬件通報案件，確認並下架逾11萬件詐騙訊息，高風險投資與冒名詐騙廣告數量顯著下降。圖／本報系資料照片
數發部長黃彥男指出「網路詐騙通報查詢網」累計已受理逾21萬件通報案件，確認並下架逾11萬件詐騙訊息，高風險投資與冒名詐騙廣告數量顯著下降。圖／本報系資料照片

數位發展部長黃彥男今日重申，數發部將建置「台灣主權AI訓練語料庫」，會優先徵集政府機關高品質中文語料，培育AI應用人才，訓練AI模型並協助產業夥伴開發AI應用，擴大半導體設備資安標準SEMI E187應用至其他數位產業，深化國際合作，拓展數位經濟夥伴網絡。

主權AI成為全球各國爭相投入的核心戰略，數位發展部在今年3月、5月就已經多次提到「台灣主權AI訓練語料庫」計畫，黃彥男今年來也多次對外公布公布推行台灣AI產業五大政策工具，並強調台灣的資料量在世界上相當少，AI的大語言模型很容易搜尋到中國的資料，形成中國觀點，所以台灣要有自己的資料模型，把台灣本土資料拿出來供AI大語言模型訓練。

數位發展部今日舉行「黃部長上任周年記者會」，回顧過去一年來的施政成果。黃彥男在發展數位經濟計畫，重申AI產業五大政策工具，指出數發部將會透過「算力池、資料、人才、AI行銷、資金」，全面推進AI產業和數位經濟發展。黃彥男說，這一年來，數位發展部已建置、維運40片GPU的AI算力池，協助150家次資服業者開發應用、訓練至少150個AI應用模型，並培育逾4800名AI人才。

黃彥男說，數位發展部過去一年釋出超過5萬筆政府開放資料以支援AI訓練，未來還會繼續制定統一授權條款，完善語料共享與再利用機制，促進政府機關、學術機構及民間單位參與語料貢獻。

數產署長林俊秀進一步指出，台灣也正積極推動資安標準SEMI E187，希望能透過這項標準擴大至全球，期盼透過此標準能夠達到台灣能成為一個驗證標準單位，截至目前已輔導12家設備商取得合格性驗證，也已有日本大廠來台灣洽談。

數位發展部指出，數位產業產值穩健成長，2024年底電腦及資訊服務產業營業額為6104億元，年成長5.74%；電子購物及郵購業網路銷售金額達4016億元、年增率2.58%，加總起來已超過兆元。黃彥男認為，數位產業發展比想像中更快，上任一年後就破兆，資安產業也快破千億，未來將積極協助業者持續壯大，尤其是面對如今整體供應鏈重組，數位經濟產業更有機會擴展至海外。

資安 AI

延伸閱讀

打詐不力？數發部長黃彥男：上任一年下架11萬件詐騙訊息

趨勢觀察／生成式AI + LLM主動式防駭 制敵機先

開源技術在AI潮流下的重要性：風險與進步共存

東海大學攜手調查局簽資安備忘錄 開發AI驅動預測模型

相關新聞

網友論戰「時薪漲得比月薪高」很離譜？專家一句話破解

又到了討論明年基本工資調幅的時候，外界估基本工資將調漲至29,450元、時薪196元，再度引發網友論戰「時薪調得比月薪高...

數發部長黃彥男重申：推動建置台灣主權AI訓練語料庫

數位發展部長黃彥男今日重申，數發部將建置「台灣主權AI訓練語料庫」，會優先徵集政府機關高品質中文語料，培育AI應用人才，...

金寶股東會／許勝雄：全球經濟仍有「變數」！盼藉續攻AI擴大營收

老牌電子大廠金寶（2312）3日召開股東大會，並由董事長許勝雄、總經理陳威昌親自主持，面對未來發展，許勝雄指出，全球經濟...

因應客戶關稅憂慮 金寶總座陳威昌：加速菲國產能布局

金仁寶集團旗下老牌電子大廠金寶總經理陳威昌今（3）日在股東會前透露，目前泰國廠占總營收比重近五成，巴西聖保羅新廠也在今年...

金寶股東會／總座陳威昌：訂單能見度已達明年上半年

金寶（2312）3日召開股東會，金寶總經理陳威昌表示，目前已與客戶在談明年上半年的訂單，2025年或許是大環境不確定性較...

美中競爭持續 南僑：兩個大人打架 企業不會好過

南僑今日舉行股東會，通過配發現金股利2.5元，近期關稅與匯率因素影響國際情勢，副董事長陳正文表示，泰國業務面向全世界，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。