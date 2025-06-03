數發部長黃彥男重申：推動建置台灣主權AI訓練語料庫

數位發展部長黃彥男今日重申，數發部將建置「台灣主權AI訓練語料庫」，會優先徵集政府機關高品質中文語料，培育AI應用人才，訓練AI模型並協助產業夥伴開發AI應用，擴大半導體設備資安標準SEMI E187應用至其他數位產業，深化國際合作，拓展數位經濟夥伴網絡。

主權AI成為全球各國爭相投入的核心戰略，數位發展部在今年3月、5月就已經多次提到「台灣主權AI訓練語料庫」計畫，黃彥男今年來也多次對外公布公布推行台灣AI產業五大政策工具，並強調台灣的資料量在世界上相當少，AI的大語言模型很容易搜尋到中國的資料，形成中國觀點，所以台灣要有自己的資料模型，把台灣本土資料拿出來供AI大語言模型訓練。

數位發展部今日舉行「黃部長上任周年記者會」，回顧過去一年來的施政成果。黃彥男在發展數位經濟計畫，重申AI產業五大政策工具，指出數發部將會透過「算力池、資料、人才、AI行銷、資金」，全面推進AI產業和數位經濟發展。黃彥男說，這一年來，數位發展部已建置、維運40片GPU的AI算力池，協助150家次資服業者開發應用、訓練至少150個AI應用模型，並培育逾4800名AI人才。

黃彥男說，數位發展部過去一年釋出超過5萬筆政府開放資料以支援AI訓練，未來還會繼續制定統一授權條款，完善語料共享與再利用機制，促進政府機關、學術機構及民間單位參與語料貢獻。

數產署長林俊秀進一步指出，台灣也正積極推動資安標準SEMI E187，希望能透過這項標準擴大至全球，期盼透過此標準能夠達到台灣能成為一個驗證標準單位，截至目前已輔導12家設備商取得合格性驗證，也已有日本大廠來台灣洽談。

數位發展部指出，數位產業產值穩健成長，2024年底電腦及資訊服務產業營業額為6104億元，年成長5.74%；電子購物及郵購業網路銷售金額達4016億元、年增率2.58%，加總起來已超過兆元。黃彥男認為，數位產業發展比想像中更快，上任一年後就破兆，資安產業也快破千億，未來將積極協助業者持續壯大，尤其是面對如今整體供應鏈重組，數位經濟產業更有機會擴展至海外。