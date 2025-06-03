喬治亞理工捨大陸來台 結盟東海大學推美國智慧製造

「美國製造」蔚為風潮，美國著名理工大學喬治亞理工學院（Georgia Tech）物流及供應鏈學院院長暨工業工程終身教授Benoit Montrureil將來台，預定10日與東海大學簽署合作協議，打造台美智慧製造、產學合作平台；雙方也將成立亞橋基金會，推動企業落實海外布局。

據了解，Georgia Tech與台灣合作以前，已在中國大陸深圳市規劃成立校園五年；深圳市政府也投資巨額資金支持，但去年底受到地緣政治關係影響，被美國政府喊停。藍濤亞洲總裁黃齊元建議Georgia Tech轉換陣地，在台灣與越南同時設立兩個創新中心，最近終於開花結果。

Benoit Montrureil是美國供應鏈及智慧製造泰斗，聲譽享譽全球。與黃齊元共同推動這項牽手東海大學計畫的喬治亞理工學院亞洲區執行長詹斯敦(Shelton Chan)，是Benoit Montreuil的得意門生，近來整合其20餘年供應鏈經驗，出版「供應鏈之死與 PI 的崛起」，在台灣受到好評，成為近期暢銷書。

川普2.0帶動新一波台灣企業前進美國，不僅有大型企業，也包括許多中小型公司，並特別強調「美國製造」。黃齊元與詹斯敦整合資源，五個月裡建立台美跨領域合作相關平台，首先推動喬治亞理工學院與東海大學建立台美智慧製造、產學合作平台；同時立亞橋基金會。

黃齊元指出，基金會類似30年前台灣成立的「時代基金會」，當時的背景是連結台灣與麻省理工學院的資源；這一次，已發起成立的亞僑基金會將積極邀請新理事及企業會員。詹斯敦說，喬治亞理工非常看重和台灣的合作，會整合最好的科技資源與東海配合。

未來越南的創新中心將和越南知名台商富美鑫集團配合，已選好場域，在當地設立創新中心。喬治亞理工最近派出70人考察團赴越南考察。黃齊元說，未來亞橋基金會將設立一個台美越三邊連結的智慧製造平台，並著重在智慧製造、數位孿生機器人等領域。

Georgia Tech選擇與東海大學合作，除了黃齊元是東海校友外，另一個主要原因是東海的工業工程領域在台灣頗具代表性；而Georgia Tech過去30年都排名全美第一。另外，台中是精密機械製造聚落，也有強大的機器人產業基礎，可與Georgia Tech發揮強強聯合的效果。

黃齊元指出，東海大學未來將與亞橋基金會及喬治亞理工開設系列企業推廣課程，結合美國與台灣優秀講師，教授智慧製造、物流及供應鏈管理、實體互聯網、機器人等，以及AI及半導體領域課程，並採線上及線下形式授課。