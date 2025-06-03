數發部：Line、Tiktok等平台年底須發布透明度報告

數發部長黃彥男今天舉行上任週年記者會，談及過去1年施政重點，黃彥男指出，數發部推動打詐專法並頒布各項子法，且正式納管Meta、Line、Tiktok等4公司6平台，接下來會輔導業者執行防詐計畫，預計年底，業者應發布透明度報告。

數發部將「強化數位韌性」、「發展數位經濟」及「積極強化打詐」列為3大核心施政方向。

在數發部推動下，詐欺犯罪危害防制條例（詐防條例）去年7月底正式施行，防詐4子法也已生效，公告納管Google、YouTube、Line、Facebook、Instagram及TikTok等4家公司所經營的6個平台，業者須履行多項防詐責任。

黃彥男指出，詐防條例上路後，業者須驗證委託刊播者及出資者分身份，訂定詐欺防制計畫，定期發布透明度報告，並依司法警察機關或相關主管機關的通知限時內下架詐騙廣告。

根據數發部資料，業者已於今年5月訂定防詐計畫，接下來數發部將持續輔導業者法遵，並依防詐計畫執行，今年12月，納管的4公司6平台均應發布透明度報告。

媒體關切TikTok在台設立法律代表人卡關，目前進度如何，數發部官員說明，TikTok有提交申請，但須跨部會審查，這部分經濟部、陸委會都會參與協助，現在有些補件程序正請業者完成，「目前配合程度不錯」。

至於監察委員認為蝦皮購物平台疑有中資背景，申請自動調查，數發部對此表示，蝦皮當初來台已經過經濟部調查，數發部尊重經濟部調查權限，如果監察院啟動調查，相信經濟部會配合回應，數發部尊重。

另有媒體指出，中國灰色滲透嚴重，以美國為例，政府官員常出面示警中國駭客滲透關鍵基礎設施，台灣是否參考此做法。

數發部官員表示，第七期國家資通安全發展方案有4大策略，其中一項就是提升關鍵基礎設施資安韌性，方案中有涵蓋加強防護機制，包含3年內投資新台幣14億元在關鍵基礎設施的防護，進行更深入的檢測強化工作，關鍵基礎設施對國家安全是重中之重，一定會特別強化。

數發部官員表示，是否對外公布關鍵基礎設施訊息，會參考外界提供的意見，後續也會與社會及民眾充分溝通，讓大眾了解相關安全防護措施，使民眾更放心。