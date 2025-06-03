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國科會主委吳誠文：台灣半導體產業 有「四大策略」及「四大新科技」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

國科會主委吳誠文日前在美國商會半導體為核心的科技策略」為題，與商會成員分享台灣在半導體及Al科技政策的發展。他提及，「優勢延續、國際拓展、應用創新、永續調適」是台灣半導體產業當前的重要發展策略。

他並強調，以半導體為核心，國科會正在規劃的四個AI新科技政策：量子運算、智慧機器人、矽光子、主權AI。

吳誠文是在臉書上分享他5月27日受邀在美國商會，以「半導體為核心的科技策略」為題，與商會成員分享臺灣在半導體及Al科技政策的發展，並且與許多在臺的美國業者代表，交流台美做為國際重要夥伴的未來合作方向。

吳誠文表示，台灣與美國長期以來一直是重要的經濟貿易合作夥伴，產業連結甚深，雙方在各具自身優勢的基礎上，有良好的互補互惠合作關係。他在演講中，向在場美商代表再次強調「優勢延續、國際拓展、應用創新、永續調適」是台灣半導體產業當前的重要發展策略；同時，他也進一步分享，以半導體為核心，國科會正在規劃的四個AI新科技政策：量子運算、智慧機器人、矽光子、主權AI。

吳誠文說，國科會為了強化半導體與AI新科技的發展，近期也公布了「邁向新世代前瞻人工智慧研究專案」，特別鼓勵學研界聚焦當前AI關鍵議題，透過自主創新、掌握產業需求，考量各行各業在智慧轉型所需的AI基礎模型、演算法、與應用核心技術等，目標是要朝高度自主、永續發展、安全強健、以及兼顧行動代理的AI科技，協助發展創新應用系統，促使我國擁有自主的AI創新應用生態系。

他並說，台灣不能單打獨鬥，而是需要透過與國際重要夥伴的合作，致力成為全球民主供應鏈中的可信賴成員，鞏固台灣半導體產業及AI核心技術的競爭力及國際影響力。

美國商會 半導體 AI

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