資誠普華取得環境部查驗資格 助攻企業迎戰碳費挑戰

隨著環境部2025年正式對第一、第二批列管排放源開徵碳費，並在3月預告將於2026年起擴大至第三批排放源，涵蓋高用電與用油的服務業、運輸業、醫療院所、大專校院及中小型製造業，展現政府推動減碳與擴大查核範圍的決心。專家提醒，企業減碳與資訊揭露壓力同步升高，如何應對不同查驗標準與法規成為重大課題。

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）旗下策略合作夥伴，資誠普華綠色科技公司在今年5月取得環境部認可之查驗機構資格，成為四大會計師事務所中唯一獲此認可者，正式展開為排放源提供專業溫室氣體查驗服務的業務，代表其不僅鞏固其在環境治理領域的專業地位，也體現PwC對台灣企業永續發展的長期承諾。

在金管會永續發展藍圖指引下，上市櫃公司須揭露與財報一致的溫室氣體排放資訊。實務上，企業營運據點常面臨多重規範，像是部分據點採行ISAE 3410國際查核準則，而受環境部列管之製造基地則須依循國內《排放量盤查作業指引》等規範。若未整合，容易造成資訊不一致與數據差異，影響外部評價。

資誠普華綠色科技公司總經理李宗哲指出，憑藉PwC國際經驗與本地實務能力，資誠普華可協助企業整合不同準則下的數據系統，確保碳排資訊一致性與透明度，「我們來自會計師事務所，擁有高度的專業與審計能力，如今獲得環境部核可，是主管機關對我們查驗品質的肯定。」

李宗哲也表示，傳統財務審計與永續治理的結合，將是企業邁向淨零轉型的重要支點，資誠普華提供從碳排資料收集、盤查、核算到查驗的一站式服務，確保企業流程合規並符合國際標準，協助企業不僅符合法規，也建立面對外部投資者的揭露信任。

未來，資誠普華將持續支持企業擬定長期減碳策略，從合規走向競爭力，掌握淨零浪潮中的發展主動權。