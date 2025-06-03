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網友論戰「時薪漲得比月薪高」很離譜？專家一句話破解

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
又到討論明年基本工資調幅的時候，外界估基本工資將調漲至29,450元、時薪196元，再度引發網友論戰「時薪調得比月薪高，乾脆打工就好了」。圖／本報系資料照片
又到討論明年基本工資調幅的時候，外界估基本工資將調漲至29,450元、時薪196元，再度引發網友論戰「時薪調得比月薪高，乾脆打工就好了」。圖／本報系資料照片

又到了討論明年基本工資調幅的時候，外界估基本工資將調漲至29,450元、時薪196元，再度引發網友論戰「時薪調得比月薪高，乾脆打工就好了」，不過專家表示，每年一到基本工資登場，就會引發相同論戰，但時薪族畢竟是少數，全職工作者有特休假、年終獎金及升遷職涯發展，多數人不會每天兼很多分工作，作息混亂讓自己過勞，「這些在網路上討論的人，可能只是正職人員抱怨低薪，自己不可能這樣做」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，由於時薪調幅一般會高於月薪，因此每年只要討論基本工資時，就會有人在網路上討論，表示「時薪比較好賺」等。但這類討論意義不大，原因是會聘僱時薪人員者，大都是餐飲、超商或大型賣場量販店等行業，因為來客時間有尖峰離峰特性，因此需要大量時薪人員，如果真正核心幹部，仍以正職人員為主，因此時薪人員仍屬少數，多數企業不會僱大量部分工時人員。

楊宗斌指出，而會去從事時薪工作者，主要也以三類對象為主，例如剛畢業找不到正職工作，但需要分擔家計者；中高齡勞工及有家人要照顧，無法找全職工作二度就業婦女，都屬弱勢部分工時，因為部分工時福利不如正職人員，因此時薪換算正職人員比較高，救急不救窮 ，也屬合理。

他說，雖然網路討論熱度高，但是時薪族不太可能因為時薪比較高，就一直以打工身分從事多分兼職，沒有人會周一到周五都在各個不同地方打工，或是白天在餐廳、晚上到超商，這樣雖然時薪換算後比正職高，但作息混亂，很容易過勞，「每天上班8小時，算起來一天有1600元，如果連國定假日都排班，一個月四、五萬元，賺的比正職高，但搞壞身體，不夠付醫藥費」，不會是常態，也一定是極少數。

楊宗斌強調，打工族四處打工，拚命兼職，也不利履歷表，根本沒有好的工作經驗可以增添，所以不會有人想一直當部分工時人員；另一方面，正職除特休假外，還有升遷及職涯發展等願景，這都是兼職與正職很大的不同。

楊宗斌表示，非典就業原本就是極端少數，24歲到60歲都兼二份工作可能嗎？網路上每一年都討論同樣的問題，沒有太大意義，有些是為了吸引人注意，實務上不太可能有此狀況，這些人己都不可能這樣做，可能只是正職人員抱怨自己低薪之類的言論。

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