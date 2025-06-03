快訊

台幣狂升進口車何時變便宜？網勸別作夢：紐西蘭牛奶零關稅也沒降價

遭爆未利益迴避、涉圖利 葉丙成：早與配偶退出協會運作

MLB／終於醒了！大谷翔平陽春砲 23轟追上全壘榜領先

印度企業獲利上揚、外資回流 後續表現可期

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

印度股市近期表現優於全球股市指數，近3個月漲幅達9.2%，優於全球股市的3.9%；若以長期表現來看，自2021年起，印度股市上漲82.6%，表現亦大幅優於全球股市指數的35.2%。國泰投顧認為，美國所發動的關稅戰對印度衝擊較小，且企業獲利優於預期，外資機構資金流入，均可望持續帶動印度股市表現。

相對美國主要貿易夥伴，印度2024年對美貿易順差476億美元、出口至美國占GDP比重僅2.1%，皆屬較低水準，市場預期貿易戰對印度衝擊有限。印度與美國正展開貿易談判，市場預期有望在2025年7月前與美國達成貿易協議。此外，印度與英國已於5月6日簽署雙邊自由貿易協定（FTA），印證印度正努力擴大出口並取得重大進展，將其製造業融入全球供應鏈，此舉可做為與美國貿易協議談判的藍圖，加速與美國貿易協議的簽訂。

印度第1季企業獲利優於預期的比率為57.7%，市場亦預期印度企業獲利年增率今明兩年皆達雙位數，分別為10.6%及12.7%，均優於全球股市的7.4%及11.7%，在企業獲利展望穩健之下，帶動外資回流。外資機構買賣超與印度股市表現大致有正向連動關係，外資機構自去年9月起連續賣超印度股市，拖累印度股市表現；惟今年3月起賣超金額收斂，4~5月已連續兩個月買超，帶動印度股市自今年3月起表現優異，後續表現仍可期待。

摩根士丹利印度股票基金選股考量總體經濟及同時採取自下而上的策略，精選長期具有成長潛力的企業，主要布局印度金融類股及非必需消費股；首域盈信印度次大陸基金成立超過20年，13度獲得理柏台灣基金獎肯定，主要布局金融及必需消費類股。市場預期金融及消費類股企業獲利皆可望持續成長，建議投資人可適度布局。

美國 印度

延伸閱讀

第2個拿下川普關稅協議是這國？美商務部長洩口風 「快談成了」

台灣阿嬤無所不在！Kson美國見面會仍收到乖乖：他們來了...

東元：北美充電樁快充產線完工 印度電巴元件6月試量產

關稅大限倒數5周！川普：若無迅速行動 「美國連一絲生存機會都沒有」

相關新聞

網友論戰「時薪漲得比月薪高」很離譜？專家一句話破解

又到了討論明年基本工資調幅的時候，外界估基本工資將調漲至29,450元、時薪196元，再度引發網友論戰「時薪調得比月薪高...

影／ 2028年無煤中火？曾文生：國家電力系統可能癱瘓

台電董事長曾文生今天率總經理王耀庭等高層舉行記者會，對外說明民眾黨指控中火5部機組「無照」運轉。曾文生表示，中火2、3號...

金寶股東會／許勝雄：全球經濟仍有「變數」！盼藉續攻AI擴大營收

老牌電子大廠金寶（2312）3日召開股東大會，並由董事長許勝雄、總經理陳威昌親自主持，面對未來發展，許勝雄指出，全球經濟...

因應客戶關稅憂慮 金寶總座陳威昌：加速菲國產能布局

金仁寶集團旗下老牌電子大廠金寶總經理陳威昌今（3）日在股東會前透露，目前泰國廠占總營收比重近五成，巴西聖保羅新廠也在今年...

金寶股東會／總座陳威昌：訂單能見度已達明年上半年

金寶（2312）3日召開股東會，金寶總經理陳威昌表示，目前已與客戶在談明年上半年的訂單，2025年或許是大環境不確定性較...

美中競爭持續 南僑：兩個大人打架 企業不會好過

南僑今日舉行股東會，通過配發現金股利2.5元，近期關稅與匯率因素影響國際情勢，副董事長陳正文表示，泰國業務面向全世界，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。