金寶股東會／許勝雄：全球經濟仍有「變數」！盼藉續攻AI擴大營收

老牌電子大廠金寶（2312）3日召開股東大會，並由董事長許勝雄、總經理陳威昌親自主持，面對未來發展，許勝雄指出，全球經濟環境仍存在不少的變數，特別是美國總統川普今年正式回歸後，全球市場的產業、社會、政經環境，也都將因「美國為優先」策略，而產生相當程度的歧異化，不過這些挑戰與風險對金寶而言，也同時是無數個機運，他直言，團隊已於去年正式跨進AI伺服器市場，而今年將持續擴大利基型應用市場的營收貢獻度，他強調「金寶不會錯失AI領域的機會！」

許勝雄今日現身主持114年度股東會，並於致股東報告環節時分享，據自己長時間的觀察得知，去年市場充滿了極大的變化與挑戰，而今年市場受到美國聯準會政策變化、通膨⾛勢、失業率波動、各國領導人更迭、國際政策不確定等多方不確定因素的影響，而持續處於模糊、且較難預測的局勢，不過隨著整體AI伺服器訂單的動能優於預期，且旗下泰國、墨西哥兩地產線同步放量，自己也看好團隊將繼續保持成長態勢，帶領大家邁步成長。

針對旗下最新的產能佈局，許勝雄透露，金寶除了先前已布建的泰國第三生產基地外，去年也在巴⻄的聖保羅，啟動了全新的擴產計畫，而全新的產能也已於今年第2季加入生產行列。總經理陳威昌分享，巴西地區每一個地方都是一個州，而每個州針對「稅收」也都有提供不同的優惠，而旗下巴西聖保羅打造的第二生產據點，也已經從第二季開始生產了，預計將帶來新的營收貢獻。

而目前很多客戶都在詢問菲律賓的需求，主要是美國關稅對菲律賓地區造成的影響較輕微所致，面對客戶提議，也已派員前往、並完成相關的調研，若客戶有需要，隨時都能提供協助。