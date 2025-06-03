三地能源綠電穩供夏季用電 全方位布局助攻營運

台灣邁入非核家園時代，面對即將來臨的夏季用電高峰，全方位再生能源整合服務商三地能源（6946）3日表示，已積極投入綠能布局，加速落實再生能源部署，替台灣打造穩定、安全、永續的能源未來，支持台灣邁向淨零與能源自主。

該公司指出，太陽光電已成為白天時段的重要電力來源，在穩定供電系統中扮演關鍵角色，三地能源各案場位處南部日照資源豐沛區域，可於夏季午後尖峰時段提供穩定再生能源電力，有效緩解高耗能設備所造成之用電壓力，可於白天用電高峰時段大幅補充基載電力，三地能源旗下太陽能光電業務為公司營收主力，占比達86.43％。

截至目前，三地能源完成11座太陽光電案場的建置，累計商轉容量已達131MW，年減碳量約達85,817公噸，等同於種下約1,416座大安森林公園的環境效益，為穩步擴大旗下太陽能光電業務規模，規劃於今年第四季將新增7座太陽能光電案場，屆時整體總裝置容量將增加至147MW，年發電量預估將達1,930萬度。

而再生能源發電容易受到天氣影響、供電不穩，儲能系統已成為維持電力穩定、提升調度彈性不可或缺的關鍵設備。三地能源已取得總容量達186MW的儲能建置許可，預估可儲存約35.2萬度電，足以供應約3.5萬戶家庭一天的用電需求，三地能源已啟用共16MW的配電級儲能場域，具備即時調節電網頻率、削峰填谷等功能，對台電電網的穩定與負載管理發揮明顯效益。

隨著氣候變遷帶來越來越多極端天氣，儲能系統的重要性也不斷提升，三地能源將持續推動表後儲能系統，協助企業穩定用電、降低高電價衝擊，同時保障關鍵設備正常運作，未來也將積極擴展儲能基礎設施，打造更具韌性與效率的智慧電網，為台灣邁向能源轉型與永續發展打下穩固基礎。

同時，三地能源旗下EV充電營運公司-特爾電力，目前已於全台建置83座環島充電站正式營運，News Release提供超過300支充電槍，透過時間電價與智慧排程機制，有效避開系統尖峰時段，提升能源調度效率，未來將持續朝向完成150站建置之目標邁進，擴大全台市場占有，特爾電力亦積極拓展住宅充電服務，截至目前已與超過20個建案合作，推動離峰充電與智慧用電管理，深化社區層級綠能應用，提升住商用電彈性。

三地能源在電動巴士領域方面，旗下環創電行已協助銷售近130輛Model T電動巴士，支援全台近10家指標性客運業者導入低碳運輸方案，積極落實公共運輸電動化，並持續看好台灣政府推動2030年市區巴士全面電動化目標，隨著Model T電巴產能供應能力提升，有機會挹注旗下環創電行累積電巴交車輛明顯增加，增添營運新動能。

三地能源的綠能布局已全面進入實質發揮階段，包括結合漁電共生及大型太陽能案場，在白天尖峰時段持續提供即時綠電；提供配電級儲能系統，則可靈活調度日夜負載、提升備載容量，強化電網調度彈性與韌性，憑藉全方位戰略布局綠能版圖，具備精實開發能力、關鍵技術與專業團隊堅強背景，整合集團資源，目標打造新時代電力整合關鍵要角，持續深耕台灣綠電市場。

透過旗下三地怪獸電力以綠電銷售為核心，運用自有綠能資源與多元供電來源，為企業用戶量身打造兼具經濟效益與永續價值一站式綠電規劃與轉供服務，透過簡化複雜的電力轉供流程，全面提升綠電使用效率與價值；而電動交通與智慧充電網絡，特爾電力及環創電行更為低碳用電提供完善支援，大幅提升民眾綠能使用便利性。

三地能源鍾嘉村董事長表示，透過從太陽能發電、儲能布建、綠電交易到電動車充電與電動巴士的整體解決方案，面對全球淨零趨勢，不僅降低企業能源轉型障礙，更協助客戶逐步實現碳中和，成為企業應對ESG、提升競爭力的關鍵夥伴，共同邁向低碳永續的未來，以期整體策略布局效益逐步展開，創造未來營運良好加分效果，三地能源未來持續以實際行動支持國家能源轉型政策，積極推動再生能源建設，致力為減緩氣候變遷、守護地球環境貢獻企業力量，並戮力創造整體營運良好發展條件。