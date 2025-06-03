數發部揭未來藍圖 打造韌性、安全、繁榮的數位台灣

數位發展部長黃彥男3日於上任周年記者會中回顧過去一年來的施政成果，並對未來政策方向做出詳細說明。他強調，數發部將持續推動「強化數位韌性」、「發展數位經濟」及「積極強化打詐」三大核心施政方向，致力於引領台灣邁向更安全、便利與繁榮的數位未來。

在強化數位韌性方面，黃彥男指出，數發部已在政府重要節點布建700個非同步衛星站點，同時加速推動5G基地臺建置近1.6萬座，並補助臺馬4號海纜（預計115/6完工）與離島微波建置。此外，也完成近地高空通訊平臺驗證、推動129個公務機關導入「黑名單自動化部署服務」，辦理71個機關的資安攻防演練，資通安全法修正草案亦已於立法院完成一讀。數發部積極建構多元異質通訊備援體系，並強化資安防護能量，為我國數位基礎設施的穩定性與安全性提供保障。

為有效強化我國數位韌性及資安防護能量，黃彥男表示，未來將持續強化海陸空通訊網路韌性、普及通訊網路建設、提升AI主動防禦量能，並推動資安法案順利三讀通過，加速培育資安專業人才。

在發展數位經濟方面，數發部透過「算力池、資料、人才、行銷、資金」五大政策工具，全面推進數位經濟發展。黃彥男表示，過去一年內已建置40片GPU的AI算力池，協助資服業者開發訓練AI應用模型，並培育逾4,800名AI人才；釋出超過5萬筆政府開放資料以支援AI訓練；資安產業產值已突破817億元。

黃彥男指出，數發部將建置「臺灣主權AI訓練語料庫」，優先徵集政府機關高品質中文語料，培育AI應用人才，訓練AI模型並協助產業夥伴開發AI應用，擴大半導體設備資安標準SEMI E187應用至其他數位產業，深化國際合作，拓展數位經濟夥伴網絡。

數產署長林俊秀進一步說明，我國正積極推動資安標準SEMI E187希望能透過這項標準擴大至全球，期盼透過此標準能夠達到台灣能成為一個驗證標準單位，截至目前已輔導12家設備商取得合格性驗證，目前也有日本大廠來台灣洽談，期盼有機會能夠成功。

此外，數位產業產值穩健成長，2024年底電腦及資訊服務產業營業額為6,104億元，年成長5.74%；電子購物及郵購業網路銷售金額達4,016億元、年增率2.58%，加總起來已經超越兆元，黃彥男說，確實比想像中快一點，上任一年後就破兆，另外資安產業也快要破千億，未來也將積極協助業者持續壯大，尤其是現在面對整體供應鏈重組，數位經濟產業更有機會到海外擴展，慢慢的也有擴大在當地資服能量。

面對數位詐騙，數發部與公私部門密切合作，積極推動打擊詐騙行動。黃彥男指出，「網路詐騙通報查詢網」累計已受理逾21萬件通報案件，確認並下架逾11萬件詐騙訊息，高風險投資與冒名詐騙廣告數量顯著下降。此外數發部也推動網路廣告實名制，要求Facebook、LINE、Google等大型網路平台驗證廣告刊播者及出資者的身分。透過產業聯防，數發部建置第三方支付虛擬帳號查詢平臺，累計查詢超過3.8萬筆；另藉由DNS RPZ機制成功阻擋超過3萬個詐騙偽冒網站。過去一年來，數發部與376個機關單位合作，共同發送超過6,400萬則「111」政府專屬簡訊，強化全民防詐意識。「網路詐騙通報查詢網 2.0」已於114年5月15日正式上線，未來數發部將優化跨部會聯防機制，並推動高風險產業導入商業簡碼簡訊服務，進一步提升全民防詐能力。

黃彥男強調，數發部始終秉持「以人為本、科技為鑰」的施政理念，推動國家數位化轉型，並攜手各界共同實現「信任平權、韌性永續、自由多元、創新成長」的數位臺灣願景。數發部將繼續致力於推動數位基礎設施的韌性建設、加速數位經濟的發展，特別是AI應用與產業資安領域，並透過公私協力機制強化打擊數位詐騙，確保每一位國人都能在數位世界中享有安全、便利的生活。