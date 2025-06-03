金寶股東會／總座陳威昌：訂單能見度12個月 看好2026將重回成長

老牌電子大廠金寶（2312）3日召開股東大會，針對美國關稅，總經理陳威昌表示，大部分國家都仍要被徵收10%稅額，雖然美國川普給予為期90天的豁免期，不過90天很快就到了，整體來看，下半年客戶較為保守，但隨著新產品、新產能陸續開出後，自己對未來仍然很有信心。而目前的訂單能見度約落在12個月到13個月，是受川普關稅新政不斷變動所致，也讓大多客戶的預算呈滾動式調整，連帶影響2025年變得較難預測，不過目前來看，2026年市場將重回強勁成長的局面，因此自己對金寶保持樂觀看待。

陳威昌表示，團隊今年主要是在泰國廠區進行擴廠，目前泰國廠區的營收貢獻約佔全部營收的50%，而泰國最新的基地大約有50萬平方公里，若再加上手中現有的50萬平方公里廠區，合計團隊將在泰國地區，握有高達100萬平方公里的生產面積。面對美中關稅帶來的影響，陳威昌坦言，金寶跟客戶之間的主要合作方式，都是先接單、再經由工廠來出貨，不過面對市場上的各種衝擊，團隊也將全力支援客戶的生產需求，與客戶們攜手共同來面對，一起手牽手去渡過這個挑戰。

陳威昌直言，金寶團隊今年也會繼續衝刺，這不僅是我們對所有股東的承諾，也是要給支持金寶的所以投資人一個交代，至於國際局勢上，雖然仍處於一個挑戰的環境，但我們對自己有信心，第一季我們已經交出了一個15%的成長，而團隊在這一年來運用全球的資金，對組織做了很多方面的調整，也讓整體的營業成本一直持續的降低，目前整體營運已處在非常良好的狀態了，而隨著2026年市場重回成長態勢後，自己對未來發展也保持樂觀，並強調「EPS我們一定要衝！」。