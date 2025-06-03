因應客戶關稅憂慮 金寶總座陳威昌：加速菲國產能布局

金仁寶集團旗下老牌電子大廠金寶總經理陳威昌今（3）日在股東會前透露，目前泰國廠占總營收比重近五成，巴西聖保羅新廠也在今年第2季運轉，但近期許多客戶向公司表示，希望在菲律賓生產來因應關稅變動，金寶也積極在全球各地設產線，由於目前看來，川普的關稅政策對菲律賓造成的影響較小，因此公司已完成調研，若客戶有需要，就能隨時提供。

金寶股東會今（3）日登場，由董事長許勝雄、總經理陳威昌主持。陳威昌表示，今年仍然是具有挑戰的環境，但金寶首季營收仍然年增27%，交出漂亮成績單，只是，匯率對公司而言仍是重要影響因素，雖然市場環境充滿挑戰，但後面幾季會持續努力衝刺，提升競爭力，2025年仍然是光明的一年。

金寶集團除了先前已建置的泰國第三生產基地外，去年在巴⻄的聖保羅也啟動建廠計畫，並已在今年第2季加入生產行列。公司指出，金寶集團在全世界七個國家皆有生產基地，在美洲地區除了巴⻄和墨⻄哥外，於美國⻄部的聖地牙哥也有設廠。團隊會持續以專注本業、優化產品組合、爭取⾼利潤產品、提升人均產值及擴大營業額、提⾼獲利為目標。

陳威昌坦言，雖公司積極全球設廠、努力衝刺，但匯率也是很重要的影響因素，美國總統川普上台後祭出對等關稅影響全球，金寶在擴建生產基地的同時必須提供客戶更好服務，目前還不確定各國的對等關稅稅率，所以必須對短、中、長期都做出最好準備。

他日前就透露，聖地牙哥新廠也可以保留彈性，若後續關稅政策沒有非常嚴格，也可應對美國人力成本高昂的問題，未來聖地牙哥廠區還將強化國防、醫療產品線，同時也可供集團其他公司使用。美國4月初公布對等關稅後，菲律賓是亞洲地區稅率相對較低的國家，因此很多客戶提出在菲律賓生產的需求。

年初金寶旺年會上，陳威昌就強調，將持續投資AI、車用產品。公司先前也積極投資⾼技術含量產品的相關研發如充電樁、半導體生產設備用主機板、多功能毫米波雷達系統、電子後視鏡系統及智慧座艙等車用電子產品等，將為公司陸續挹注營收及獲利。至於目前相當熱門的AI伺服器產品，陳威昌說，金寶目前在AI伺服器領域以代工為主，但未來將逐步朝向與客戶合作設計的模式發展。儘管AI相關業務在2025年對整體營收的貢獻比例仍然有限，但預期將持續擴大規模並逐年成長。

金寶過去幾年積極布局東南亞，是泰國、菲律賓最大台商，近兩年金寶在菲律賓連蓋兩座廠。陳威昌透露，未來會盡量在既有工廠中擠出生產空間、調整產能，另一方面也評估在工業區內，有沒有還可承租的廠房或可蓋廠的土地。