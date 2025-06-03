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金寶股東會／總座陳威昌：訂單能見度已達明年上半年

經濟日報／ 記者林薏茹／新北即時報導
金寶總經理陳威昌。林薏茹／攝影
金寶總經理陳威昌。林薏茹／攝影

金寶（2312）3日召開股東會，金寶總經理陳威昌表示，目前已與客戶在談明年上半年的訂單，2025年或許是大環境不確定性較高的一年，但2026年全球經濟成長率預估都回到上升趨勢，金寶除了跟著趨勢走，也會比趨勢更努力。

對於股東問及今年及明年獲利展望，陳威昌說，這幾年金寶努力進行產品、客戶、組織精實，也想辦法開源，2023年、2024年營運持續成長，希望2025年再有一些成長，持續衝刺獲利動能。

陳威昌表示，第1季獲利優於去年同期，希望今年整年會有好的成績出現，但今年確實面臨蠻多挑戰，雖然對等關稅回到基礎關稅，但豁免期間是90天，90天很快就到了，客戶對接下來的季度都相對保守，但金寶每月營運都優於客戶原先保守的預期，今年會持續衝刺EPS。

展望2026年，陳威昌說，目前訂單能見度已達明年上半年，是12至13個月滾動式的預算，從很多經濟數據來看，2026年經濟成長率又回到上升趨勢，金寶會比趨勢更努力。

金寶 股東會 經濟成長率

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