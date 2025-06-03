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美中競爭持續 南僑：兩個大人打架 企業不會好過

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
南僑今舉行股東會，通過配發現金股利2.5元。圖左起為南僑副董事長陳正文、南僑會長陳飛龍、南僑總裁李勘文。記者林海／攝影
南僑今舉行股東會，通過配發現金股利2.5元。圖左起為南僑副董事長陳正文、南僑會長陳飛龍、南僑總裁李勘文。記者林海／攝影

南僑今日舉行股東會，通過配發現金股利2.5元，近期關稅與匯率因素影響國際情勢，副董事長陳正文表示，泰國業務面向全世界，除了美國外，大陸、歐洲、紐澳與東南亞等，衝擊是有，但是長期注意分散市場，因此仍能因應。

南僑總裁李勘文表示，泰國有3成業務銷往美國，但關稅議題是比較出來的，競爭對手是越南、日本，但越南關稅比泰國更高，日本的生產成本本來就較泰國高，加上關稅後，競爭力不會比泰國高。

但關稅拉高後成本同樣上升，李勘文表示，泰國業務為代工，關稅由客戶負責，而美國廠商若是有生產能力，就不會由外國代工，因此最終還是要看需求。

至於是否有規劃至美國設廠，李勘文表示，到美國設廠並不容易，所有成本都會提高，若是以代工為主，絕對都要在生產有競爭力的地方，但所有可能都會評估考慮。他表示，泰國二期廠房剛投入營運，但三期是否會照計畫進行則需要觀望，關稅議題在7月9日底定後，很多事情才會恢復正軌。

陳正文表示，目前大陸的經濟仍在復甦中，而大陸市場不斷在自我調節，消費低迷也會有新業態出現，但美中關係並未和緩，「兩個大人打架，企業不會太好過」，供過於求的情形很明顯，消費市場還是很保守。但他也說，南僑旗下在大陸的餐飲不管來客與業績都比去年好，只是人均消費並未提高。

李勘文指出，台灣市場變化大，很多原物料需要靠進口，而食品出口少，匯率上雖然有利，但經營環境仍然挑戰大，包括夏季電價、減碳等議題，成本都墊高很多，因此抵消了新台幣升值的利益，而外在環境變化大，多少也影響了消費信心。

關稅 美國 泰國

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