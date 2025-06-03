快訊

頂客族遺產怎麼分？律師：不立遺囑…小心配偶得跟兄弟姐妹共分財產

孫正義最懂東山再起 在AI和川普時代的豪賭能再成功？

中職／陳傑憲深夜曬「操偶圖」 強調永遠以比賽和戰績優先

台灣邁入非核新時代 三地能源備戰夏季用電高峰

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
三地能源綠電穩供夏季用電， 全方位布局助攻營運。圖／三地能源提供
三地能源綠電穩供夏季用電， 全方位布局助攻營運。圖／三地能源提供

台灣已於2025年5月17日起邁入非核家園時代，面對即將來臨的夏季用電高峰，再生能源整合服務商三地能源積極投入綠能布局，加速落實再生能源部署，替台灣打造穩定、安全、永續的能源未來，支持台灣邁向淨零與能源自主。

三地能源旗下太陽能光電業務為公司營收主力，占比達86.43％，截至目前，三地能源完成11座太陽光電案場的建置，累計商轉容量已達131MW，年減碳量約達85,817公噸，等同於種下約1,416座大安森林公園的環境效益，為穩步擴大旗下太陽能光電業務規模，規劃於今年第四季將新增7座太陽能光電案場，屆時整體總裝置容量將增加至147MW，年發電量預估將達1,930萬度。

再生能源發電容易受到天氣影響、供電不穩，儲能系統已成為維持電力穩定、提升調度彈性不可或缺的關鍵設備。三地能源已取得總容量達186MW的儲能建置許可，預估可儲存約35.2萬度電，足以供應約3.5萬戶家庭一天的用電需求，三地能源已啟用共16MW的配電級儲能場域，具備即時調節電網頻率、削峰填谷等功能，對台電電網的穩定與負載管理發揮明顯效益。隨著氣候變遷帶來越來越多極端天氣，儲能系統的重要性也不斷提升，三地能源將持續推動表後儲能系統，協助企業穩定用電、降低高電價衝擊，同時保障關鍵設備正常運作，也將積極擴展儲能基礎設施，打造更具韌性與效率的智慧電網。

三地能源旗下EV充電營運公司-特爾電力，已於全台建置83座環島充電站營運，提供超過300支充電槍，透過時間電價與智慧排程機制，有效避開系統尖峰時段，提綠色交通分流用電、降低尖峰壓力升能源調度效率，未來將持續朝向完成150站建置之目標邁進，擴大全台市場占有，特爾電力亦積極拓展住宅充電服務，截至目前已與超過20個建案合作，推動離峰充電與智慧用電管理，深化社區層級綠能應用，提升住商用電彈性。

三地能源在電動巴士領域方面，旗下環創電行已協助銷售近130輛Model T電動巴士，支援全台近10家指標性客運業者導入低碳運輸方案，積極落實公共運輸電動化。

太陽能 太陽光電 再生能源

延伸閱讀

陸大型鋰鈉儲能站 首個雲南投產

非核後興達、大林電廠接連啟動救援 立委批：不合理、不合情

影／市長盧秀燕稱非核首晚增煤50%遭台電打臉 中市府駁斥

【重磅快評】非核之後台灣進階為火燒島

相關新聞

關稅戰效應 無薪假又來了…二周人數倍增

勞動部昨（2）日公布，目前共155家企業、2,831人實施減班休息（俗稱無薪假）。據統計，因美國關稅政策而實施無薪假的企...

關稅戰、台幣升值效應…三大退休基金 4月虧1,642億

受到美國對等關稅、新台幣升值等因素影響，政府三大退休基金持續虧損。統計前四月勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹...

上市平均薪資…愛山林稱冠 超越科技公司

上市公司2024年度平均員工薪酬統計出爐，不動產代銷公司愛山林以478.2萬元超越各科技公司，連兩年蟬聯冠軍寶座，瑞昱年...

台灣邁入非核新時代 三地能源備戰夏季用電高峰

台灣已於2025年5月17日起邁入非核家園時代，面對即將來臨的夏季用電高峰，再生能源整合服務商三地能源積極投入綠能布局，...

流通商戰／從移工商機到新住民 全家思考的不只新客群

「超商二哥」全家開啟多元共融的新戰場，2024年先推出「穆斯林友善商品專架」，瞄準移工商機，日前又再打造首間「新住民就業友善便利商店」。為何相關領域成了超商競爭的新領域，業者的出發點又是什麼？ 原來，超商業者的目的是希望盡可能解決令業者困擾、拖慢展店速度的這個問題……

受美國關稅政策衝擊 逾800人放無薪假 學者：真正的挑戰在7月

受美國關稅政策衝擊，已有逾800人放無薪假，外界擔憂新一波無薪假海嘯來襲，學者認為，關稅牽動出口、投資展望，目前不確定性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。