台灣邁入非核新時代 三地能源備戰夏季用電高峰

台灣已於2025年5月17日起邁入非核家園時代，面對即將來臨的夏季用電高峰，再生能源整合服務商三地能源積極投入綠能布局，加速落實再生能源部署，替台灣打造穩定、安全、永續的能源未來，支持台灣邁向淨零與能源自主。

三地能源旗下太陽能光電業務為公司營收主力，占比達86.43％，截至目前，三地能源完成11座太陽光電案場的建置，累計商轉容量已達131MW，年減碳量約達85,817公噸，等同於種下約1,416座大安森林公園的環境效益，為穩步擴大旗下太陽能光電業務規模，規劃於今年第四季將新增7座太陽能光電案場，屆時整體總裝置容量將增加至147MW，年發電量預估將達1,930萬度。

再生能源發電容易受到天氣影響、供電不穩，儲能系統已成為維持電力穩定、提升調度彈性不可或缺的關鍵設備。三地能源已取得總容量達186MW的儲能建置許可，預估可儲存約35.2萬度電，足以供應約3.5萬戶家庭一天的用電需求，三地能源已啟用共16MW的配電級儲能場域，具備即時調節電網頻率、削峰填谷等功能，對台電電網的穩定與負載管理發揮明顯效益。隨著氣候變遷帶來越來越多極端天氣，儲能系統的重要性也不斷提升，三地能源將持續推動表後儲能系統，協助企業穩定用電、降低高電價衝擊，同時保障關鍵設備正常運作，也將積極擴展儲能基礎設施，打造更具韌性與效率的智慧電網。

三地能源旗下EV充電營運公司-特爾電力，已於全台建置83座環島充電站營運，提供超過300支充電槍，透過時間電價與智慧排程機制，有效避開系統尖峰時段，提綠色交通分流用電、降低尖峰壓力升能源調度效率，未來將持續朝向完成150站建置之目標邁進，擴大全台市場占有，特爾電力亦積極拓展住宅充電服務，截至目前已與超過20個建案合作，推動離峰充電與智慧用電管理，深化社區層級綠能應用，提升住商用電彈性。

三地能源在電動巴士領域方面，旗下環創電行已協助銷售近130輛Model T電動巴士，支援全台近10家指標性客運業者導入低碳運輸方案，積極落實公共運輸電動化。