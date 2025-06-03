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關稅戰效應 六都房市五月買氣冷

聯合報／ 記者林莉／台北報導
關稅戰、股災衝擊，5月六都買賣移轉棟數僅1萬7196棟。圖／聯合報系資料照片
關稅戰、股災衝擊，5月六都買賣移轉棟數僅1萬7196棟。圖／聯合報系資料照片

關稅戰、股市遞延效應來襲，六都房市迎來史上買氣最冷五月天。六都地政局昨天公布，五月買賣移轉棟數一萬七一九六棟、較去年同期衰退百分之卅六點一，創二○一一年以來同期新低；其中台北僅一七三二棟、年減幅百分之四十二點九，為廿三年來同期新低，高雄的減幅更高達百分之五十六點六。

此外，六都前五月移轉量為八點二萬棟、衰退百分之廿七點一，則是八年來最低量。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，全台受股市震盪、關稅戰與放款緊縮等多重影響，使得購屋信心受挫，買盤轉趨觀望，特別是高資產族比率較多的台北市。

六都今年五月的買賣移轉棟數分別為台北一七三二棟、年減百分之四十二點九；新北四八一六棟、年減百分之廿七點四；桃園三二六六棟、年減百分之廿三點六；台中三三九○棟，年減百分之卅一點一；台南一七三八棟、年減卅八點九；高雄二二五四棟、年減百分之五十六點六。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，五月買賣移轉棟數較四月微增，得益於新北、台中的逆勢上衝。其中新北市五月買賣移轉量月增百分之廿六點六，關鍵在於土城區的指標新案完工。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶說，新北市近年來受軌道經濟加持，磁吸脫北族移入，致使區域買氣維持高檔，加上過去疫情後的推案高峰，多聚焦新北市低總價又有重劃區的區域。

陳定中表示，台中因北屯、太平等地交屋量回穩，加上相對平價的海線，持續吸納首購買氣，且沙鹿、梧棲等地仍處於完工交屋的高峰期。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則指出，雖然北部有建商打出讓利姿態，但實際上房價下修力道有限，後續讓價幅度是否擴大，仍有待觀察。不過，目前屋主對價格不若去年堅持，手中物件位於蛋白區，或高屋齡、屋況較差的產品，亦或短期缺資金的賣方，研判有機會修正。

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