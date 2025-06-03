川普關稅衝擊 亞洲製造業PMI仍陷萎縮

亞歐主要國家製造業五月景氣持續陷入萎縮，各國公布的採購經理人指數（PMI）顯示，受中國大陸需求疲軟以及美國關稅政策的影響，日本、南韓的指數略有回升，但仍在景氣榮枯值五十以下，英國和歐元區的製造業景氣也仍處萎縮；台灣的指數回升至五十一，但專家表示，這是廠商為規避關稅的拉貨，屬供給端調整，並非需求端拉動。

日本五月製造業PMI為四十九點四，較四月略升，連續十一個月萎縮；南韓PMI略升至四十七點七，但也連續四個月低於五十，主要是川普對進口汽車加徵關稅，使兩個出口國前景蒙上陰影。

越南、印尼PMI也都還是在景氣榮枯線五十之下；菲律賓和印度儘管維持在五十以上，但都比前一個月下滑。

根據中經院昨發布的台灣五月的製造業PMI，季調後指數回升二點一點至五十一，上月大跌的未來展望指數則止跌回升至四十點九，緊縮速度趨緩，但仍是連續兩個月緊縮；非製造業指數（NMI）也小幅回升至五十一點九。

中經院院長連賢明表示，兩指數都回升，除了四月低基期外，「只是廠商決策沒有原先那麼悲觀，但談不上樂觀」。中華採購與供應管理協會顧問白宗城說，五月PMI好轉，是為了規避關稅而產生的拉貨，仍屬供給端調整，不是需求端拉動。

連賢明指出，儘管廠商對未來六個月展望回升，其中電子暨光學、特用化學表現較好，但汽車業沒那麼好，產業有很大差距。此外，正值美國對等關稅九十天緩衝期，期限到七月九日左右，到期後的結果，恐怕要到六月或七月PMI才會比較清楚。

中經院台灣PMI調研團隊副研究員陳馨蕙也說，相較四月PMI呈現緊縮，五月相對好，廠商沒有更恐慌，主要是五月的生產指數呈現擴張，但廠商未來六個月展望緊縮速度趨緩，仍是連續兩個月緊縮，顯示廠商仍處於觀望，也就是對美中經濟及未來訂單，廠商認為還要再觀察，相對上月大跌，廠商信心不是樂觀但也不悲觀，大家是有點疑慮。

歐洲方面，歐元區五月製造業PMI升至四十九點四，符合初估值，且連三月上揚，攀抵卅三個月高點；英國PMI從四月的四十五點四升抵四十六點四，站上三個月高點，但仍處萎縮階段，彭博指出，這代表英國製造業已來到轉捩點，走出川普關稅引發的最糟困境，主要是拜英美上個月達成的貿易協議所賜。